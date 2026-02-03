Thành phố Hồ Chí Minh: Hình thành trung tâm đông y dược hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam

Bác sĩ Hồ Văn Hân, Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc cho biết, Viện Y dược học dân tộc trong nhiều năm qua đã nỗ lực không ngừng trong sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng y học cổ truyền. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng hầu hết đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng yêu cầu phát triển. Để duy trì hoạt động, đơn vị phải tận dụng các khu nhà tạm bợ, cơi nới làm khoa phòng, nơi sắc thuốc, nấu thuốc; hệ thống kỹ thuật cơ điện chắp vá, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ mà còn hạn chế việc ứng dụng các công nghệ chiết xuất, bào chế hiện đại. Chính vì vậy, Dự án Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng đông y - đông dược không đơn thuần là thay thế một tòa nhà cũ bằng một tòa nhà mới, mà là xây dựng một “trái tim công nghệ” mang đặc trưng riêng của ngành y dược học dân tộc, đó là hiện đại hóa quy trình khép kín.

Khác với các bệnh viện đa khoa, Dự án được thiết kế chuyên biệt để phục vụ chuỗi công năng đặc thù, từ khu tiếp nhận dược liệu thô, hệ thống kho lạnh, kho bảo quản cao lỏng, chờ lắng, đến các phòng chiết xuất, cô đặc chân không, phun sương tạo hạt và đóng gói hiện đại, được đồng bộ hóa kỹ thuật chuyên sâu. Hệ thống cơ điện được đầu tư mới hoàn toàn, bảo đảm vận hành an toàn cho các thiết bị công nghiệp như nồi hơi, máy nén, máy hút trung tâm và hệ thống xử lý nước thải đặc thù y tế.

Niềm vui của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên y tế Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày khởi công Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng đông y - đông dược hiện đại nhất khu vực phía Nam. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Song song với khu sản xuất là không gian điều trị mang đậm bản sắc y học cổ truyền như khu vận động trị liệu, xoa bóp, day ấn huyệt, bó thuốc, xoa bóp bàn chân, được bố trí trong môi trường chuẩn hóa, chuyên nghiệp. Với quy mô 1 tầng hầm và 7 tầng nổi, tổng diện tích sàn hơn 16.000 m², công trình này chính là lời giải cho bài toán nâng cao năng lực nghiên cứu và sản xuất thuốc đông y – đông dược tại Thành phố Hồ Chí Minh, đạt tiêu chuẩn quốc tế và theo kịp các nước trong khu vực.

Bà Trần Minh Phương, Giám đốc Ban điều hành dự án 1, đại diện chủ đầu tư thông tin: Dự án được thiết kế đồng bộ, tích hợp đầy đủ các công năng từ chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao CT, MRI, xét nghiệm hiện đại đến dây chuyền sản xuất dược liệu đạt chuẩn. Công trình đáp ứng tầm nhìn chiến lược của Viện Y dược học dân tộc, dựa trên các trụ cột cốt lõi, đó là hiện đại hóa y học cổ truyền, kết hợp tinh hoa đông y với tiến bộ y học hiện đại, đầu tư sâu cho nghiên cứu khoa học từ nguồn nguyên liệu đến bào chế thuốc đạt chuẩn quốc tế. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; đồng thời là trung tâm huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật cho mạng lưới y học cổ truyền trên cả nước.

Dự án Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng đông y - đông dược dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027 sẽ trở thành một trung tâm nghiên cứu - ứng dụng đông y, đông dược hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam, là bước đi chiến lược triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; trong đó nhấn mạnh việc xác định đúng vị thế, vai trò của y tế dự phòng, y tế cơ sở, y học cổ truyền./.