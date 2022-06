Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động Trung tâm tim mạch trẻ em hiện đại nhất khu vực phía Nam ​

Một góc bên trong Trung tâm chuyên sâu phẫu thuật và can thiệp tim mạch trẻ em - Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Trung tâm chuyên sâu phẫu thuật và can thiệp tim mạch trẻ em – Bệnh viện Nhi đồng 1 được khởi công xây dựng từ năm 2019 với quy mô 215 giường bệnh và 20 phòng mổ, trong đó có 1 phòng mổ Hybrid (phòng mổ hiện đại bậc nhất hiện nay). Trung tâm gồm 5 khoa: Nội tim mạch, Ngoại tim mạch, Đơn vị thông tim-điện sinh lý, Hồi sức ngoại, Hồi sức tim sẽ kế thừa những thành quả của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ và nhân viên y tế Bệnh viện Nhi đồng 1 từ nhiều năm qua trong lĩnh vực tim mạch. Với nhiều trang thiết bị hiện đại, các bác sĩ có thể triển khai những kỹ thuật chuyên sâu như: chuyển vị đại động mạch, thất phải 2 đường ra, không lỗ van động mạch phổi, thân chung động mạch, thiểu sản cung động mạch, tim 1 thất, can thiệp tim mạch ở trẻ sơ sinh cực non rất nhẹ cân…tiến tới có thể giải quyết hết tất cả các bệnh lý tim phức tạp nhất. Đặc biệt, Trung tâm sẽ triển khai kỹ thuật ghép tim trẻ em trong thời gian tới.

Sau khi đi vào hoạt động, đây cũng là nơi đào tạo, huấn luyện và chuyển giao các kỹ thuật về can thiệp tim mạch ở trẻ em, đặc biệt là thông tim can thiệp cho nhiều bệnh viện trong và ngoài nước. Đồng thời, hợp tác quốc tế với nhiều chuyên gia tim mạch hàng đầu thế giới với mục tiêu trở thành một trong những Trung tâm tim mạch xuất sắc (Center of Excellence) của tổ chức Children's Heartlink, Hoa Kỳ trong điều trị bệnh tim bẩm sinh trẻ em...

Tại Lễ khánh thành, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Nhi đồng 1 có thêm một cơ sở mới khang trang, hiện đại để thực hiện tốt hơn việc chăm sóc sức khỏe trẻ em Thành phố và khu vực phía Nam. Ông Phan Văn Mãi nhận định, cùng với các công trình y tế khác mới được đưa vào hoạt động trên địa bàn thời gian gần đây, việc đưa vào hoạt động Trung tâm chuyên sâu phẫu thuật và can thiệp tim mạch trẻ em - Bệnh viện Nhi đồng 1 là nỗ lực của Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vị thế đầu tàu của tuyến cuối khu vực phía Nam. "Trách nhiệm và sứ mệnh của ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh là điểm tựa, chỗ dựa cho các tỉnh, thành trong khu vực phía Nam", Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định. Ông Phan Văn Mãi cũng gửi gắm, ngành Y tế cần quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế mới được trang bị, không ngừng nâng cao chuyên môn, tay nghề, tiếp cận trình độ của khu vực và thế giới, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Được xây dựng và đưa vào hoạt động vào từ năm 1956 với chỉ 268 giường bệnh, đến nay Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phát triển không ngừng với quy mô 1.500 giường bệnh. Là một trong những bệnh viện tuyến cuối về nhi khoa khu vực phía Nam, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận 5.000 – 6.000 lượt khám bệnh/ngày, giường bệnh nội trú luôn ở mức trên 120%. Năm 2016, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt chủ trương xây mới 3 khối nhà tại bệnh viện bằng kinh phí từ nguồn ngân sách của Thành phố gồm Trung tâm Tim mạch trẻ em, Trung tâm Ngoại khoa và Trung tâm Sơ sinh hiện đại bậc nhất khu vực phía Nam./.