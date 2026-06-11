Thành phố Hồ Chí Minh đưa mô hình đô thị thông minh xuống cấp xã

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú Nhuận. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng, mô hình hướng tới tối ưu hóa công tác chỉ đạo, điều hành địa phương thông qua ứng dụng các nền tảng công nghệ số như Bản sao số (Digital Twin) và Trung tâm Điều hành thông minh (IOC). Mô hình giúp lãnh đạo địa phương điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực, đồng thời tạo nền tảng để Thành phố xây dựng bộ tiêu chí và nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn trong thời gian tới.

Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp công nghệ đã khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng hạ tầng số, dữ liệu số, nhu cầu quản lý điều hành của địa phương để nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình. Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất triển khai thí điểm hai nhóm mô hình đô thị thông minh.

Mô hình thứ nhất là triển khai “Chuyển đổi số toàn diện đặc khu Côn Đảo - Đặc khu thông minh” do Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (VNTT) thuộc Tập đoàn Becamex phối hợp triển khai. Đến nay, mô hình đã hoàn thành việc xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), nền tảng quản lý đặc khu thông minh ứng dụng công nghệ Bản sao số (Digital Twin), hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội và hệ thống giám sát an ninh, giao thông. Digital Twin tại Côn Đảo hỗ trợ quản lý đất đai, quy hoạch, môi trường, giao thông và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên nền tảng số.

Mô hình thứ hai là triển khai các tiện ích đô thị thông minh cấp xã tại phường Phú Nhuận và phường Vũng Tàu do Tập đoàn Viettel phối hợp thực hiện. Hai nhóm giải pháp trọng tâm gồm: Hệ thống Dashboard chỉ đạo điều hành và hệ thống Digital Twin giám sát an ninh đô thị. Dashboard cho phép số hóa quy trình báo cáo, theo dõi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo thời gian thực, hỗ trợ lãnh đạo địa phương điều hành dựa trên dữ liệu. Phường Phú Nhuận dự kiến triển khai theo dõi 45 chỉ tiêu, phường Vũng Tàu theo dõi 42 chỉ tiêu (bao gồm các chỉ tiêu của Thành phố và đặc thù của địa phương).

Giải pháp Digital Twin giám sát an ninh đô thị được xây dựng trên nền tảng bản đồ số, kết nối hệ thống camera hiện hữu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện phương tiện, biển số, đo đếm lưu lượng giao thông, phát hiện vi phạm giao thông, phát hiện đám đông bất thường và hỗ trợ truy vết, cảnh báo sớm các tình huống phát sinh về an ninh trật tự. Riêng đối với phường Vũng Tàu, giải pháp được mở rộng để giải quyết bài toán cảnh báo người dân và du khách tại các khu vực tắm biển nguy hiểm.

Đại diện Viettel trình bày giải pháp, nội dung và lộ trình triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh tại phường Phú Nhuận và phường Vũng Tàu. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận Nguyễn Thị Như Ý cho biết, địa phương rất cần các công cụ quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu số để hỗ trợ công tác điều hành, giám sát và ra quyết định. Việc triển khai Hệ thống Dashboard sẽ giúp địa phương từng bước hình thành phương thức quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu số, hỗ trợ lãnh đạo theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ một cách trực quan, kịp thời và hiệu quả hơn. Giải pháp Digital Twin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo được kỳ vọng nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, xử lý các tình huống phát sinh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường lưu ý các đơn vị, địa phương quan tâm nguyên tắc chung, là dù thí điểm nhưng phải triển khai thực chất gắn với nhu cầu thực tiễn từng địa phương, địa bàn để hoàn thiện mô hình và phương thức thực hiện. Qua đó, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu, kết nối, điều phối việc thí điểm ở cả ba địa phương, đồng thời có thể mở rộng thêm các địa phương khác nếu đang thực hiện mô hình tương tự; nghiên cứu bổ sung các bài toán mới ngoài nội dung thí điểm.

Lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các phường Phú Nhuận và Vũng Tàu, đặc khu Côn Đảo xem việc thí điểm là cơ hội để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; đồng thời đề nghị các doanh nghiệp công nghệ tiếp tục tối ưu hóa giải pháp, hoàn thiện mô hình./.