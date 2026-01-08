Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận trong giai đoạn mới

Triển khai, phối hợp tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp. Đó là một số phương hướng trọng tâm của công tác Mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 được thông qua tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tổng kết công tác Mặt trận 2025 do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức sáng 8/1.

Hội nghị đã thông qua Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2026. Trong đó, nội dung chính là tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, Đại hội MTTQ các cấp và phối hợp tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031; đẩy mạnh chuyển đổi số qua mô hình “Mặt trận số”, “Trung tâm an sinh số” gắn với giám sát, phản biện xã hội và xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động xây dựng thành phố văn minh, xanh - sạch - đẹp và tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân và chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trong giai đoạn mới, cán bộ MTTQ Việt Nam Thành phố tuyệt đối thực hiện yêu cầu “Tận tụy để dân mến - Trách nhiệm để dân thương - Kỷ cương để dân trọng - Năng động để dân nhờ”, cùng đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chuyển cách làm mang tính “định tính” sang “định lượng” gắn với kết quả cụ thể để tạo nên sức mạnh của toàn hệ thống MTTQ Việt Nam Thành phố và đóng góp vào quá trình xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của Thành phố.

Hội nghị cũng đã thông qua Chương trình làm việc trọng tâm toàn khóa của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, xác định lấy nhân dân là trung tâm, là chủ thể và động lực…

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định thành lập và ra mắt Ban Chủ nhiệm của 8 Hội đồng tư vấn nhiệm kỳ 2025 – 2030. Hưởng ứng phong trào thi đua trồng cây xanh trên địa bàn Thành phố, 168 xã, phường và các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã đăng ký trồng hơn 1,7 triệu cây xanh trong nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó 348.000 cây được đăng ký thực hiện trong năm 2026.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, Hội nghị lần này xem xét và quyết định những nội dung quan trọng, mang tính nguyên tắc làm căn cứ triển khai công tác Mặt trận của cả nhiệm kỳ. Trong bối cảnh Trung ương và Quốc hội thông qua nhiều chính sách, cơ chế đặc thù cho Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố sẽ tích cực tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển Thành phố qua công tác vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Thành phố; xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Nhấn mạnh đến một số yêu cầu trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho rằng cần quan tâm làm tốt hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội và kiến nghị chính sách đối với cấp có thẩm quyền để khi chính sách được thực thi thì người dân đồng lòng thực hiện và được thụ hưởng lợi ích từ chính sách. Hội đồng tư vấn là một nguồn lực và cũng là động lực để kết nối chặt chẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; đề nghị Hội đồng tư vấn làm tốt vai trò trụ cột trong tổ chức các diễn đàn nhân dân, đối thoại của nhân dân đảm bảo không dàn trải, không hình thức, sát thực tiễn và sát với kỳ vọng của nhân dân…

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, năm 2025, MTTQ Việt Nam các cấp của Thành phố và các tổ chức thành viên tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả; tập hợp và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và đạt được một số kết quả tích cực trên các mặt công tác.

Khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Trong năm 2025, MTTQ Việt Nam Thành phố đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia góp ý hơn 220 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức 148 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 899 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân khó khăn trên địa bàn Thành phố với tổng kinh phí là hơn 44,8 tỷ đồng trong dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; xây dựng và công nhận 1.722 khu dân cư sạch, xanh, thân thiện với môi trường; 223 khu dân cư “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản”…/.