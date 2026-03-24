Thành phố Hồ Chí Minh chăm sóc sức khỏe toàn diện cho đối tượng bảo trợ xã hội​

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh công bố phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sau 10 năm phát triển, công tác xã hội của Thành phố đã có bước chuyển mạnh mẽ cả về hệ thống tổ chức, mạng lưới dịch vụ và chất lượng nguồn nhân lực. Đến nay, 100% bệnh viện công lập trên địa bàn đã thành lập phòng hoặc tổ công tác xã hội, góp phần xây dựng môi trường bệnh viện nhân văn, thân thiện.

Đánh giá kết quả 1 năm triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện, bà Trần Thị Diệu Thúy ghi nhận những nỗ lực của ngành Y tế Thành phố khi hệ thống đang vận hành với cường độ cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc cho hàng nghìn đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, trong giai đoạn tới, các đơn vị cần tập trung nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; bảo đảm cung ứng ổn định các nhóm thuốc thiết yếu; tăng cường hỗ trợ luân chuyển tuyến, tối ưu hóa mô hình khám tại chỗ; tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công tác xã hội, phát huy vai trò cầu nối giữa chính sách và người dân.



Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, thăm hỏi các hoàn cảnh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN

Theo báo cáo, trong năm qua, hệ thống các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng yếu thế. Toàn hệ thống đã tổ chức 205 buổi khám tại các trung tâm, thực hiện hơn 38.000 lượt khám, chữa bệnh. Mô hình chăm sóc tại chỗ được phát huy hiệu quả, góp phần giảm chi phí, hạn chế rủi ro trong quá trình di chuyển đối với các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt.

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội. Hệ thống được xây dựng theo yêu cầu của Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế), với sự hỗ trợ công nghệ của Tập đoàn FPT, trên nền tảng mã nguồn mở hiện đại, gồm các nhóm chức năng chính như: quản trị hệ thống, quản lý cơ sở trợ giúp xã hội, quản lý đối tượng, quản lý nhân sự công tác xã hội và hệ thống báo cáo, thống kê.

Sau thời gian thí điểm, phần mềm từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn, được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả trong quản lý, điều hành khi Thành phố triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện với quy mô hơn 110 cơ sở và trên 12.000 người đang được chăm sóc tính đến tháng 3/2026.

Trong thời gian tới, Cục Bảo trợ xã hội tiếp tục tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn trực tiếp và trực tuyến trên phạm vi toàn quốc, dự kiến hoàn thành vào cuối quý II/2026, nhằm bảo đảm hệ thống được vận hành đồng bộ, hiệu quả../.