Thành phố Hồ Chí Minh: Các lực lượng vũ trang chăm lo Tết cho người dân trên tuyến biên giới biển

Các món quà là nhu yếu phẩm tặng cho người dân còn khó khăn trên địa bàn Côn Đảo. Ảnh: TTXVN phát Ngày 8/2, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 6- Đặc khu Côn Đảo (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo tổ chức Chương trình Tết Quân - Dân đón Xuân Bính Ngọ 2026. Trong khuôn khổ chương trình, nhiều trò chơi dân gian, hội thi gói bánh chưng, bánh tét, cùng các sân thi đấu thể dục thể thao đã tạo nên một không gian xuân đậm đà bản sắc truyền thống, gắn kết tình quân - dân nơi đảo xa. Ban Tổ chức cũng đã trao tặng 100 suất quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những phần quà này tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của lực lượng vũ trang và các cấp, các ngành đối với nhân dân trên đảo.

Cũng trong ngày 8/2, tại phường Phước Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Chi đội Kiểm ngư số 2 tổ chức Chương trình phiên chợ nghĩa tình cho người nghèo với chủ đề “Xuân yêu thương, Tết nghĩa tình”. Trong đợt này, hai đơn vị đã trực tiếp trao tặng 50 suất quà bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết ấm cúng.

Các lực lượng cùng người dân Côn Đảo tham gia gói bánh chưng tại chương trình. Ảnh: TTXVN phát

Các món quà là nhu yếu phẩm tặng cho người dân còn khó khăn trên địa bàn Côn Đảo. Ảnh: TTXVN phát



Ngày 8/2, Đoàn cơ sở Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ đội Biên phòng) phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị vũ trang trên địa bàn tổ chức thăm hỏi, trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn phường Phước Thắng. Những phần quà thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, ngày 6/2, cũng tại phường Phước Thắng, Hải đoàn Biên phòng 18 đã phối hợp với phường và các nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân” Xuân Bính Ngọ năm 2026. Ban Tổ chức đã trao 250 suất quà, tặng các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo; học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”; các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã biên giới ven biển thuộc địa bàn Hải đoàn Biên phòng 18 phụ trách quản lý.

Thực hiện Chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” và nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026, ngày 7/2, Đoàn công tác Hải đoàn 129 Hải quân đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể xã Bình Châu (Thành phố Hồ Chí Minh) đến thăm, chúc Tết và tặng cháu Phạm Thị Uyên là con của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn một phần quà cùng 3 triệu đồng tiền mặt./.