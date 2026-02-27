Thành phố Hồ Chí Minh bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ làm công tác tổ chức bầu cử

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố, phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Ủy ban bầu cử Thành phố kết nối với 168 điểm cầu Ủy ban bầu cử các xã, phương, đặc khu của Thành phố.



Dự Hội nghị tại điểm cầu chính (trụ sở UBND-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh) có thành viên Ủy ban bầu cử Thành phố; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan liên quan.



Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố nhấn mạnh, công tác chuẩn bị bầu cử tại Thành phố đang bước vào giai đoạn quan trọng, có tính chất quyết định đến sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Vì vậy, Ủy ban bầu cử Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho các thành viên tham gia gia công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn với những nội dung quan trọng, cụ thể, sát với nhiệm vụ về công tác bầu cử, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, để cuộc bầu cử diễn ra trang trọng, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, thực sự trở thành ngày hội của cử tri và toàn dân



Hội nghị cung cấp những kiến thức pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cho các thành viên tham gia công tác tổ chức bầu cử nắm vững quy định, nguyên tắc, quy trình, trách nhiệm trong từng khâu của công tác bầu cử. Đồng thời, trên cơ sở các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quy định của pháp luật và hướng dẫn về công tác bầu cử của cấp có thẩm quyền triển khai công tác chuẩn bị bầu cử; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thực tiễn cho đội ngũ làm công tác bầu cử các cấp, góp phần tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, thực sự trở thành ngày hội của cử tri và toàn dân.



Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn những nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 qua chuyên đề về công tác chuẩn bị trước và trong ngày bầu cử, trang trí khu vực bỏ phiếu, công tác tổng hợp báo cáo số liệu trong và sau ngày bầu cử, công tác kiểm phiếu, kỹ năng sử dụng phần mềm hỗ trợ công tác bầu cử; chuyên đề về công tác lập, rà soát, điều chỉnh, cập nhật danh sách cử tri và in thẻ cử tri; chuyên đề về công tác tuyên truyền bầu cử.



Các đại biểu đã trao đổi, nghe hướng dẫn, giải đáp giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị công tác bầu cử.



Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 lần này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 13 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 42 đơn vị bầu cử HĐND Thành phố khóa XI. Cử tri Thành phố sẽ bầu ra 38 đại biểu Quốc hội và 125 đại biểu HĐND Thành phố và 4.280 đại biểu HĐND cấp xã, phường, đặc khu nhiệm kỳ 2026-2031./.