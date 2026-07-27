Thành phố Hồ Chí Minh bao phủ toàn diện chính sách với người có công

Ông Nguyễn Phước Lộc (thứ 4, từ phải sang), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, trao Giấy khen tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp trong “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ” tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với đất nước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn những người cha, người mẹ, người vợ, anh em, con cháu của gia đình đã cùng nhau giữ vững truyền thống cách mạng, vươn lên trong cuộc sống, đồng hành cùng các cấp chính quyền. Thành phố đã thực hiện toàn diện, bao phủ, thường xuyên chính sách đối với người có công với đất nước; gắn thực hiện chính sách người có công với đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng bộ với chính sách an sinh xã hội và chính sách hậu phương quân đội trên địa bàn thành phố.



Nhân dịp này, MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát động tới MTTQ Việt Nam 168 xã, phường, đặc khu và 5 tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên và các tổ chức, cá nhân toàn thành phố quan tâm, ủng hộ Chiến dịch 500 ngày đêm; đồng thời phát hiện, tham gia để củng cố tất cả các chứng cứ mang tính khoa học để thực hiện việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính của liệt sĩ, giúp cho Chiến dịch 500 ngày đêm ngày càng hiệu quả, để các liệt sĩ sớm được về với gia đình, quê hương.



Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc yêu cầu trong thời gian tới, hệ thống MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với điều kiện thực tiễn, nhất là quan tâm nâng cao hiệu quả và đưa các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện đạt kết quả tổng thể và toàn diện.



Trong dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, tri ân công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn Thành phố như dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng; tổ chức họp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu; tổ chức Đoàn công tác thăm hỏi, tri ân 64 Mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ; xuất quân chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng; thăm hỏi, tặng quà, dâng hương và thực hiện các công trình an sinh xã hội tại Côn Đảo…/.