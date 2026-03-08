Thành phố Hồ Chí Minh: 5.000 người hiến máu tình nguyện trong ngày “Chủ Nhật Đỏ”

Khoảng 5.000 sinh viên, bạn trẻ từ nhiều trường đại học và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham gia hiến máu tình nguyện tại Chủ Nhật Đỏ năm 2026. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Năm nay, chương trình được tổ chức với quy mô lớn, hướng tới chào mừng Ngày hội lớn của đất nước - cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chương trình là một trong những điểm nhấn của hành trình Chủ Nhật Đỏ năm thứ XVIII trên phạm vi toàn quốc, tiếp tục lan tỏa thông điệp “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi”, đồng thời, kêu gọi cộng đồng chung tay góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt trong thời điểm đầu năm khi nhu cầu máu tại các cơ sở y tế luôn ở mức cao.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ năm thứ XVIII cho biết, Chủ Nhật Đỏ mang sứ mệnh huy động số lượng máu lớn cần thiết để cứu chữa bệnh nhân và góp phần xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lớn mạnh trong cả nước. Đến nay, Chủ Nhật Đỏ đã bước sang năm thứ 18 đồng hành cùng hoạt động hiến máu tình nguyện trên cả nước, vận động hàng trăm nghìn đơn vị máu giúp kịp thời cứu chữa người bệnh.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và các văn nghệ sĩ hát kêu gọi hiến máu tình nguyện tại Chương trình Chủ Nhật Đỏ năm 2026. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Chủ Nhật Đỏ năm nay còn quy tụ hơn 20 nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu, diễn viên, người mẫu tham gia giao lưu và kêu gọi hiến máu. Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh bày tỏ niềm vui và xúc động khi góp mặt trong hành trình lan tỏa tinh thần nhân ái của Chủ Nhật Đỏ. Theo nữ ca sĩ, thông điệp “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi” tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về sự kết nối giữa con người với con người. “Hiến máu không chỉ là nghĩa cử đẹp mà còn là cách để tuổi trẻ của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn. Một sự sẻ chia nhỏ hôm nay có thể mang lại hy vọng sống cho ai đó vào ngày mai và thanh xuân của chúng ta sẽ được nhớ đến bằng những hành động tử tế”, ca sĩ Duyên Quỳnh chia sẻ.

Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện và đăng ký hiến tặng những giọt máu quý giá của bản thân, bạn Âu Lê Tuấn Kiệt, sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Văn Hiến cho rằng, việc hiến tặng máu của mình để cứu sống người khác là vô cùng ý nghĩa. Tuấn Kiệt nêu quan điểm: “Là một người trẻ, tôi cho rằng góp một chút gì đó cho cộng đồng là điều cần thiết. Chúng ta không chỉ đòi hỏi nhận về mà cần biết cho đi và thông qua hoạt động hiến máu tình nguyện này – dù là hành động nhỏ thôi nhưng tôi thấy vô cùng ý nghĩa”.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức vinh danh các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện, trao 100 suất học bổng cho sinh viên hiến máu nhiều lần, đồng thời, tặng 20 máy tính cho hội sinh viên các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm khuyến khích các hoạt động xã hội và phong trào sinh viên.

Theo số liệu từ ngành y tế, năm 2025, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận gần 1,75 triệu đơn vị máu, trong đó, 98% là từ người hiến máu tình nguyện, tương đương khoảng 1,75% dân số tham gia hiến máu. Những kết quả này có sự đóng góp tích cực của các chiến dịch hiến máu lớn, trong đó có Chủ Nhật Đỏ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá, Chủ Nhật Đỏ tổ chức ngay sau thời điểm Tết Nguyên đán là thời điểm rất ý nghĩa bởi đây là thời điểm lượng máu dự trữ thấp nhất trong năm, rất cần một lượng máu lớn để phục vụ công tác cấp cứu, điều trị. Thứ trưởng Bộ Y tế mong mỏi sẽ có nhiều chương trình ý nghĩa như thế này để tiếp tục nhân rộng phong trào hiến máu tình nguyện, phục vụ công tác cứu người trên toàn quốc.

Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy tham gia hiến máu tình nguyện tại Chương trình Chủ Nhật Đỏ năm 2026. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Chủ Nhật Đỏ là ngày hội hiến máu tình nguyện do Báo Tiền Phong khởi xướng từ năm 2009, xuất phát từ ý tưởng kêu gọi hiến máu khẩn cấp trong bối cảnh nhiều bệnh viện thiếu máu nghiêm trọng vào dịp cuối năm 2008 đầu năm 2009. Trong lần tổ chức đầu tiên, chương trình chỉ tiếp nhận 96 đơn vị máu tại một điểm hiến máu duy nhất ở Hà Nội. Tuy nhiên, phong trào dần lan rộng ra nhiều địa phương và trở thành ngày hội hút đông đảo người dân tham gia và trở thành phong trào hiến máu tình nguyện quy mô toàn quốc. Trong 18 năm qua, Chủ Nhật Đỏ đã tiếp nhận hàng trăm nghìn đơn vị máu, góp phần quan trọng trong việc giảm tình trạng thiếu máu điều trị dịp Tết và xây dựng thói quen hiến máu thường xuyên trong cộng đồng./.