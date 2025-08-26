Thành phố Cần Thơ thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp Thái Lan về thương mại, dịch vụ, logistics

Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ tặng quà lưu niệm cho đại diện đoàn công tác. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN Tại buổi gặp gỡ, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ kỳ vọng Tổng lãnh sự Thái Lan sẽ làm cầu nối để thành phố Cần Thơ cùng các doanh nghiệp Thái Lan có cuộc gặp, trao đổi, chia sẻ về các lĩnh vực tiềm năng đầu tư, hợp tác phát triển kinh tế trong tương lai. Hiện nay, Cần Thơ đang đầu tư xây dựng các tuyến đường cao tốc trục dọc, trục ngang kết nối giao thông vùng, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa đường bộ, đường thủy, đường hàng không. Với những lợi thế trên, từ ngày 1/7 đến nay, có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn tìm đến thành phố Cần Thơ nghiên cứu, đề xuất xây dựng các dự án trên địa bàn. Thông tin với đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, từ 1/7/2025, thành phố Cần Thơ hợp nhất với tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng, mở ra không gian phát triển mới, hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển kinh tế, nhất là các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, dịch vụ, logistics, phát triển điện năng lượng. Về cơ cấu kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 19,85%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 28,49%; khu vực dịch vụ, thương mại chiếm 45,92%. Văn hóa Cần Thơ mang đậm đà bản sắc dân tộc với các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer có truyền thống đoàn kết lâu đời; nhiều lễ hội đặc sắc Ok Om Bok - đua ghe Ngo… Bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng việc hợp nhất các tỉnh, thành phố của Việt Nam kể từ 1/7/2025, trong đó có thành phố Cần Thơ. Việc hợp nhất đã đưa Cần Thơ trở thành đô thị lớn, mở rộng quy mô hành chính và cơ hội phát triển về kinh tế, du lịch và văn hóa. Cảm ơn Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã luôn đồng hành, hỗ trợ cho các doanh nghiệp Thái Lan khi đầu tư vào thành phố, nhất là các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, năng lượng, mảng bán lẻ…, bà Wiraka Moodhitaporncho biết bên cạnh việc đầu tư kinh doanh, các doanh nghiệp Thái Lan cũng tập trung thực hiện trách nhiệm xã hội với địa phương, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam. Bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng việc hợp nhất các tỉnh, thành phố của Việt Nam kể từ 1/7/2025, trong đó có thành phố Cần Thơ. Việc hợp nhất đã đưa Cần Thơ trở thành đô thị lớn, mở rộng quy mô hành chính và cơ hội phát triển về kinh tế, du lịch và văn hóa. Cảm ơn Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã luôn đồng hành, hỗ trợ cho các doanh nghiệp Thái Lan khi đầu tư vào thành phố, nhất là các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, năng lượng, mảng bán lẻ…, bà Wiraka Moodhitaporncho biết bên cạnh việc đầu tư kinh doanh, các doanh nghiệp Thái Lan cũng tập trung thực hiện trách nhiệm xã hội với địa phương, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam.

Tổng lãnh sự Thái Lan cảm ơn thành phố đã hỗ trợ các hoạt động, các sự kiện do Thái Lan tổ chức tại thành phố Cần Thơ và kỳ vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân thành phố cho các hoạt động sẽ tổ chức trong tương lai.

“Chúng tôi rất vui mừng khi biết rằng vào tháng 6 vừa qua Chính phủ Việt Nam đã đề xuất chọn thành phố Cần Thơ làm điểm để xây dựng trung tâm liên kết nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm sản xuất, chế biến, thương mại và kết nối với thị trường quốc tế. Cùng với đó, thành phố cũng triển khai nhiều dự án thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, tạo đà phát triển”, bà Wiraka Moodhitaporn bày tỏ.

Tổng lãnh sự Thái Lan, phái đoàn Thái Lan, các doanh nghiệp Thái Lan khẳng định sẽ sẵn sàng hỗ trợ Cần Thơ trong thực hiện kế hoạch phát triển của thành phố thông qua sự hợp tác trên nhiều phương diện. Trong đó có việc hỗ trợ các mục tiêu trong giai đoạn 2025-2030, đặc biệt là thúc đẩy trở thành trung tâm tăng trưởng về thương mại, dịch vụ, logistics, công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo./.