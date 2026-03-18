Thanh niên với chủ quyền biên giới quốc gia

Tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thanh Nhã cho biết, chương trình tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa cán bộ, chiến sĩ biên phòng với đoàn viên, hội viên, thanh niên; tổ chức chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại các địa điểm di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ quyền lãnh thổ và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

Cùng đó, chương trình “Tháng Ba biên giới” diễn ra nhiều hoạt động, phần việc thiết thực, ý nghĩa như: Ra quân thực hiện chiến dịch Hãy làm sạch biển; phát động chương trình Những bước chân vì cộng đồng năm 2026; trao tặng quà cho ngư dân bám biển, người dân có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn xã Thới Thuận...

Năm nay, chương trình “Tháng Ba biên giới” các hoạt động hưởng ứng được triển khai rộng khắp và đạt được những kết quả đáng ghi nhận; trong đó tiêu biểu các cấp bộ Đoàn, Hội đã vận động và trao tặng hơn 20 công trình thanh niên, như: Vườn rau tăng gia tại các Đồn Biên phòng; vận động xây dựng 5 căn nhà Nhân ái, nhà tình thương; trao hơn 6.000 phần quà và các nhu yếu phẩm thiết yếu; tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc và di ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho ngư dân bám biển; tặng 2.000 suất học bổng cho học sinh khó khăn, vượt khó học giỏi vùng biên giới, biển đảo.

Chương trình “Tháng Ba biên giới” là hoạt động thường niên do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động, tổ chức vào tháng 3 hằng năm tại các địa bàn biên giới, nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thắt chặt tình đoàn kết giữa quân và dân, lan tỏa tinh thần yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo đến cộng đồng, xã hội. Qua hơn 10 năm triển khai, chương trình đã thực hiện hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên, như: Thắp sáng đường quê; Đường cờ Tổ quốc; xây dựng nhà Nhân ái, xây dựng sân chơi cho thiếu nhi, học sinh khó khăn; trao tặng hàng trăm nghìn suất quà cho ngư dân bám biển; tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi và nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế cho thanh niên các xã biên giới, biển đảo được triển khai, góp phần giúp thanh niên ổn định đời sống, phát triển kinh tế.

Dịp này tại xã Thới Thuận, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Vĩnh Long tổ chức tặng quà cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, tặng quà cho chiến sĩ đồn Biên Phòng Của khẩu cảng Giao Long./.