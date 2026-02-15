Thanh niên Việt-Trung xúc động trong hành trình về “địa chỉ đỏ” tại Trung Quốc

Thanh niên 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam tham quan Nhà kỷ niệm các Trường học Việt Nam tại Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Quang Hưng-PV TTXVN tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ hành trình này, 150 thanh niên đến từ 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam và từ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã tới thăm Nhà kỷ niệm các Trường học Việt Nam và Trường Dục Tài Nam Ninh (Quảng Tây), những địa danh lịch sử gắn với một giai đoạn đặc biệt trong quan hệ hữu nghị Việt-Trung, khi nhiều thế hệ cán bộ, học sinh Việt Nam từng được đào tạo, học tập tại đây trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, chiến tranh tàn phá.

Tại Nhà kỷ niệm các Trường học Việt Nam, đặt trong khuôn viên Đại học Sư phạm Quảng Tây, các bạn trẻ đã được tìm hiểu không gian trưng bày gồm 5 phòng chính với khoảng 2.000 hình ảnh, tư liệu và hiện vật. Địa điểm này được xây dựng trên chính nền cũ nơi các trường học Việt Nam từng hoạt động, tái hiện sinh động quá trình tổ chức đào tạo, giảng dạy cho cán bộ, học sinh Việt Nam trong những năm tháng đặc biệt của lịch sử.

Em Bùi Hương Ngân thuộc Tỉnh đoàn Quảng Ninh chia sẻ cảm xúc sau khi tham quan Nhà kỷ niệm các Trường học Việt Nam tại Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Quang Hưng-PV TTXVN tại Trung Quốc

Những bức ảnh đen trắng, bàn ghế học tập cũ, sách vở, ba lô và nhiều kỷ vật giản dị đã giúp đoàn thanh niên hình dung rõ hơn cuộc sống, điều kiện học tập của các thế hệ cha anh. Không gian trưng bày không chỉ là nơi lưu giữ ký ức giáo dục, mà còn là minh chứng cho sự giúp đỡ, chia sẻ của nhân dân Trung Quốc đối với Việt Nam trong giai đoạn khó khăn, đồng thời thể hiện sự tiếp nối của tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong thời kỳ mới. Từ khi xây dựng và mở cửa đón khách, nhiều lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã tới thăm Nhà kỷ niệm, cho thấy ý nghĩa đặc biệt của “địa chỉ đỏ” này.

Điểm dừng chân tiếp theo của đoàn là khu di tích Trường Dục Tài Nam Ninh. Theo tư liệu lịch sử, năm 1951, khu học xá Trung ương Việt Nam được thành lập ở ngoại thành Nam Ninh, với tên gọi đối ngoại là Trường Dục Tài Nam Ninh, Quảng Tây. Đây là cơ sở đào tạo cán bộ cách mạng, trong đó phía Việt Nam phụ trách giảng dạy, quản lý, còn phía Trung Quốc bảo đảm điều kiện sinh hoạt và hậu cần. Năm 1954, sau khi cơ sở mới trong nội thành Nam Ninh hoàn thành, các trường học Việt Nam tại Tâm Vu, Nam Ninh cùng học sinh cấp 2, cấp 3 của Trường Dục Tài Quế Lâm lần lượt chuyển về đây. Cơ sở mới của Trường Dục Tài là một hệ thống trường tổng hợp gồm 7 trường Việt Nam được thành lập theo các giai đoạn, đào tạo từ tiểu học, trung học đến cao đẳng, đại học, với nhiều chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, nhân văn. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, học sinh Trường Dục Tài dần trở về nước. Đến năm 1958, Trường Dục Tài Nam Ninh chính thức ngừng hoạt động.

Giữa không gian giàu tính lịch sử như Nhà kỷ niệm các Trường học Việt Nam và khu di tích Trường Dục Tài Nam Ninh, nhiều đoàn viên, thanh niên bày tỏ xúc động được tận mắt chứng kiến nơi các thế hệ đi trước từng học tập, rèn luyện để sau này trở về xây dựng, phát triển đất nước. Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bạn Bùi Hương Ngân, nghiên cứu sinh Việt Nam tại Trung Quốc thuộc Tỉnh đoàn Quảng Ninh, cho biết: “Hôm nay em rất là vui được tới thăm quan Nhà kỷ niệm các Trường học Việt Nam tại trường Đại học Sư phạm Quảng Tây, Quế Lâm. Ở đây em rất ấn tượng với những di vật cũ, ví dụ như là ba lô, sách vở và bàn ghế cũ. Đối với em, ý nghĩa nhất là những bức hình đen trắng chụp lại cảnh các thầy cô Trung Quốc đứng lớp giảng dạy cho các bạn học sinh Việt Nam. Khi nhìn những bức ảnh đó, em cảm thấy trong thời kỳ đó mọi người rất gần gũi và thân thiết như người nhà”.

Bạn Chu Bích (Zhou Bi) đến từ Học viện Giao lưu Thanh niên quốc tế (Quảng Tây) Trung Quốc xúc động chia sẻ: “Trong chuyến đi này, tôi đã có cơ hội đã đến thăm Nhà tưởng niệm các Trường Việt Nam ở Quế Lâm và Trường Dục tài Nam Ninh, lần theo dấu chân của thế hệ lãnh đạo cách mạng tiền bối của Trung Quốc và Việt Nam và tìm hiểu về câu chuyện cách mạng của họ, tôi vô cùng xúc động”. Bạn Chu Bích nhấn mạnh tình hữu nghị mà các thế hệ lãnh đạo tiền bối đã vun đắp trong những năm tháng gian khổ ấy truyền cảm hứng cho bạn và thế hệ trẻ ngày nay để tiếp nối tình hữu nghị truyền thống này; qua đó cùng nhau nỗ lực vì sự phát triển chung và đóng góp sức trẻ của mình vào việc thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội của cả Trung Quốc và Việt Nam.

Theo các thành viên trong đoàn, chuyến tham quan không chỉ giúp thế hệ trẻ hiểu sâu hơn về một giai đoạn lịch sử đặc biệt của giáo dục cách mạng Việt Nam, mà còn bồi đắp tình cảm trân trọng đối với sự giúp đỡ quốc tế, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa thanh niên và nhân dân hai nước trong giai đoạn mới./