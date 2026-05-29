Thanh niên tình nguyện “đội nắng” hỗ trợ sĩ tử thi vào 10

Đoàn viên thanh niên Thủ đô triển khai hoạt động tiếp sức cho các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trần Nhân Tông. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” không chỉ là hoạt động tình nguyện thường niên mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến của thanh niên Hà Nội đối với cộng đồng. Trong bối cảnh xã hội ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu mới về chất lượng nguồn nhân lực và trách nhiệm công dân, màu áo xanh tình nguyện càng khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động an sinh xã hội.

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh tại Điểm thi trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng (phường Bạch Mai). Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (phường Cửa Nam) để làm thủ tục dự thi. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Theo Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Đào Đức Việt, năm 2026, Thành đoàn Hà Nội phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè với phương châm “Xung kích, sáng tạo, kết nối, kiến tạo”, hướng tới các hoạt động tình nguyện chuyên sâu, hiệu quả và bền vững. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” tiếp tục là một trong những điểm nhấn quan trọng của chiến dịch.

Theo Thành đoàn Hà Nội, nhằm triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2026 hiệu quả và thực chất, trong các ngày 21/5 và 22/5, Thành đoàn Hà Nội tổ chức tập huấn trực tiếp Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026 cho cán bộ Đoàn khối Trung học phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên và Khối đại học cao đẳng, học viện, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội các cấp, đội trưởng, đội phó các đội hình và lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động trong chiến dịch. Chương trình thu hút được gần 1.200 học viên tham dự.

Cùng với đó, tại các điểm thi thành lập các đội hình “Xe ôm tình nguyện 0 đồng” đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày thi, đặc biệt các thí sinh khó khăn về vận động, khuyết tật hoặc không có phương tiện đi lại hoặc hỗ trợ thí sinh trong những trường hợp phát sinh như quên giấy tờ dự thi, đi nhầm địa điểm thi… Bên cạnh đó, các điểm thi đều bố trí khu vực phát tặng các vật phẩm thiết yếu miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh như nước uống, bánh, kẹo, đồ dùng học tập, quạt cầm tay,… Các tổ công tác của Thành đoàn - Hội Sinh viên Thành phố thường xuyên kiểm tra, nắm bắt việc thực hiện nhiệm vụ của các đội hình tại các điểm thi của 126 Đoàn phường, xã để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở khi tình nguyện viên không thực hiện đúng yêu cầu nhiệm vụ.

Không chỉ hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình các thí sinh như: Phân luồng giao thông, hướng dẫn các thí sinh đảm bảo khoảng cách an toàn, hướng dẫn các em tìm vị trí phòng thi; hỗ trợ vật phẩm… tình nguyện viên áo xanh còn tỉ mỉ tạo nên những bức tranh cổ động, những thông điệp, lời chúc ngọt ngào cổ vũ thí sinh như: "Cố lên", "Bình tĩnh, tự tin"... Vượt qua những hỗ trợ về vật chất, điều quý giá mà chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026 mang lại chính là nguồn động viên tinh thần cho các sĩ tử. Trong những ngày thi sắp tới, nụ cười thân thiện, lời động viên chân thành hay chai nước mát của các tình nguyện viên đã tiếp thêm sự tự tin cho nhiều thí sinh bước vào phòng thi với tâm thế tốt nhất.

Khi làm xong thủ tục dự thi, em Nguyễn Hải Quân (trú tại phường Xuân Đỉnh) chia sẻ: “Em được các anh chị đứng từ ngoài cổng để hướng dẫn vào phòng thi và động viên chúng em. Những lời động viên tuy giản dị nhưng khiến em cảm thấy được tiếp thêm động lực để hoàn thành tốt kỳ thi này”.

Qua mỗi mùa thi, phong trào thanh niên tình nguyện càng khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc và sức lan tỏa tích cực trong xã hội. Đó cũng là môi trường thực tiễn để đoàn viên, thanh niên Thủ đô rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng sống, tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến vì cộng đồng. “Màu áo xanh" Thủ đô tiếp sức mùa thi hôm nay không chỉ đồng hành cùng các sĩ tử trên hành trình chinh phục tri thức mà còn góp phần bồi đắp hình ảnh đẹp của thanh niên Thủ đô trong thời đại mới - nhiệt huyết, trách nhiệm, nhân ái, luôn sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng, vì tương lai đất nước./.a