Thanh niên tích cực hành động vì cộng đồng nhân dịp Xuân Bính Ngọ

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh động viên và trao mũ bảo hiểm cho đội hình ra quân tuyên truyền. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN



Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh Hà Thái Sơn nhấn mạnh: Đây là hoạt động thường niên, khẳng định mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự kiện cũng nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu gắn biển công trình mã QR cho tuyến đường văn minh đô thị. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN

Tuổi trẻ Bắc Ninh mong muốn gửi thông điệp: Hãy để văn hóa giao thông trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội, để mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực, một tấm gương sáng trong việc chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông. Các đội hình thanh niên tình nguyện sẽ có mặt tại những điểm nút giao thông trọng yếu, hỗ trợ người dân đi lại thuận tiện, tổ chức các hoạt động tương tác để nâng cao nhận thức cộng đồng. Việc làm này sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và sự sẻ chia trong xã hội.

Em Nguyễn Tấn Phong, đoàn viên thanh niên phường Bắc Giang chia sẻ: An toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn là ý thức, văn hóa của mỗi người khi tham gia giao thông. Đối với đoàn viên, thanh niên, lực lượng trẻ năng động, thường xuyên tham gia giao thông, việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo vệ tính mạng của bản thân, gia đình và xã hội. Em cam kết luôn gương mẫu chấp hành Luật Giao thông đường bộ; không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện. Em sẽ tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè và cộng đồng cùng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; đồng thời sẵn sàng tham gia các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ phân luồng giao thông, giữ gìn trật tự tại các điểm nóng, khu vực trường học, chợ, khu dân cư trên địa bàn.

Tại chương trình, Đoàn phường, Công an phường và thanh niên trên địa bàn phường Bắc Giang đại diện cho các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh ký kết cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2026 của thanh niên. Ban Tổ chức trao ấn phẩm tuyên truyền và mũ bảo hiểm cho đại diện các tình nguyện viên; trao tặng biển công trình mã QR cho tuyến đường văn minh đô thị nhằm khẳng định quyết tâm chung tay xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông và lan tỏa tinh thần ứng dụng công nghệ số trong cộng đồng thanh niên. Đại diện Công an tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ và các chất kích thích cho đông đảo đoàn viên, thanh niên.