Thanh niên nêu ý kiến về phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao

Trước khi chương trình diễn ra đã ghi nhận 1.138 ý kiến, câu hỏi, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên gửi đến, tập trung vào lĩnh vực chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chính sách hỗ trợ thanh niên và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.

Tuyên dương các thanh niên tiêu biểu. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Bí thư Thành đoàn Cần Thơ Lư Thị Ngọc Anh cho biết, các ý kiến được tổng hợp từ nhiều kênh khác nhau, phản ánh những vấn đề thiết thực mà thanh niên quan tâm trong học tập, lao động, sản xuất và khởi nghiệp. Ban Tổ chức đã lựa chọn các nhóm vấn đề trọng tâm để các sở, ngành và lãnh đạo thành phố trao đổi trực tiếp với thanh niên.



Tại chương trình, nhiều đoàn viên, thanh niên đã đặt câu hỏi liên quan đến chính sách thu hút, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong học tập và lao động; cơ chế tạo điều kiện để thanh niên tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xây dựng chính quyền số.



Lãnh đạo UBND thành phố cùng đại diện các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp từng nhóm vấn đề; thông tin thêm về các chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương liên quan đến thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nêu rõ, thanh niên là lực lượng xung kích, sáng tạo, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thanh niên cần tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng số, ngoại ngữ và năng lực đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.