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Thanh niên nêu ý kiến về phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao
Trước khi chương trình diễn ra đã ghi nhận 1.138 ý kiến, câu hỏi, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên gửi đến, tập trung vào lĩnh vực chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chính sách hỗ trợ thanh niên và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.
Bí thư Thành đoàn Cần Thơ Lư Thị Ngọc Anh cho biết, các ý kiến được tổng hợp từ nhiều kênh khác nhau, phản ánh những vấn đề thiết thực mà thanh niên quan tâm trong học tập, lao động, sản xuất và khởi nghiệp. Ban Tổ chức đã lựa chọn các nhóm vấn đề trọng tâm để các sở, ngành và lãnh đạo thành phố trao đổi trực tiếp với thanh niên.
Tại chương trình, nhiều đoàn viên, thanh niên đã đặt câu hỏi liên quan đến chính sách thu hút, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong học tập và lao động; cơ chế tạo điều kiện để thanh niên tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xây dựng chính quyền số.
Lãnh đạo UBND thành phố cùng đại diện các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp từng nhóm vấn đề; thông tin thêm về các chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương liên quan đến thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển của thành phố.
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nêu rõ, thanh niên là lực lượng xung kích, sáng tạo, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thanh niên cần tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng số, ngoại ngữ và năng lực đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Ông Trương Cảnh Tuyên ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của thanh niên; khẳng định đây là nguồn thông tin quan trọng để thành phố nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Các sở, ban, ngành sẽ tiếp tục quan tâm, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, lao động, sáng tạo và khởi nghiệp; chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài trẻ. Thành đoàn Cần Thơ cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò cầu nối giữa thanh niên với chính quyền, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên thành phố có bản lĩnh, tri thức, khát vọng cống hiến.
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Cần Thơ có không gian phát triển mới với nhiều cơ hội và tiềm năng. Thanh niên được kỳ vọng sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và tham gia giải quyết các vấn đề của xã hội, góp phần xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững.
Sau chương trình đối thoại, Thành đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng theo dõi, tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của thanh niên; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực số, kỹ năng nghề nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội./.