Thanh niên làm chủ tri thức, chủ động hội nhập quốc tế

Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2029 ra mắt Đại hội. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang (thứ 4 phải qua) tặng bức trướng của Tỉnh uỷ, HDDND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang chúc mừng Đại hội. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn An Giang Thị Phương Hồng được Đại hội hiệp thương cử giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029.



Với tinh thần “Thanh niên An Giang - Khát vọng - Đoàn kết - Hội nhập - Phát triển - Tự tin bước vào kỷ nguyên mới”, Đại hội đã thông qua nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2029. Theo đó, Đại hội đề ra chỉ tiêu 100% cán bộ, hội viên được quán triệt, học tập và 80% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội, được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh. Các cấp hội hỗ trợ ít nhất 200.000 lượt thanh niên tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng tài khoản thanh toán điện tử...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp quan trọng, hiệu quả của các tầng lớp thanh niên và tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đặc biệt là việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò của các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên.



Thời gian tới, An Giang đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, nhất là yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khẳng định, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực trẻ. Chuyển đổi số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế sâu rộng và yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia đang đặt ra nhiều thời cơ cũng như thách thức đối với thanh niên.



Riêng với tỉnh An Giang, đây là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi tỉnh đang phát huy các tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, du lịch, kinh tế biển, thương mại biên giới và kết nối khu vực. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I cũng đã xác định rõ định hướng phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong bối cảnh đó, hoạt động Hội phải hướng tới tính thiết thực, ngắn gọn, hiệu quả; tổ chức Hội cần chủ động tạo môi trường để thanh niên tham gia mạnh mẽ hơn vào xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đẩy mạnh các mô hình “Bình dân học vụ số”, tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh.

Hội cần tăng cường kết nối nguồn lực, hỗ trợ thanh niên tiếp cận khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, thương mại điện tử và các mô hình kinh tế mới; quan tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa, sản phẩm OCOP, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; chú trọng chăm lo thanh niên yếu thế, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên vùng sâu, vùng xa để mọi thanh niên đều có cơ hội phát triển và vươn lên, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh./.