Thanh niên Huế phát huy vai trò xung kích tiếp bước truyền thống cha anh

Phát biểu tại chương trình, chị Hoàng Thị Thùy Linh, Phó Bí thư Thành Đoàn Huế nhấn mạnh, đây là dịp để đoàn viên thanh niên hướng về lịch sử hình thành, phát triển của Đoàn thanh niên; từ đó ghi nhớ công ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì độc lập tự do, đem lại sự giàu đẹp của đất nước như ngày hôm nay. Cũng trong dịp này, các đoàn viên có cơ hội giao lưu và tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng trong học tập, lao động và công tác. Các tập thể, cá nhân được tuyên dương không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, mà còn là những điển hình về phẩm chất đạo đức, ý chí kiên cường, sáng tạo; luôn đi đầu trong các phong trào, hoạt động xã hội, góp phần lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng.

Anh Nguyễn Chánh Hiếu, Bí thư Chi đoàn phòng công tác chính trị, Công an thành phố Huế chia sẻ: “Tôi luôn ý thức được sứ mệnh, trách nhiệm lớn lao của tuổi trẻ là dấn thân, là cống hiến. Với tình cảm và trách nhiệm đó, tôi cũng như mỗi đoàn viên đã triển khai các phong trào, các chương trình hành động, có mặt trên mọi lĩnh vực từ học tập, nghiên cứu khoa học, đến các phong trào tình nguyện từ đồng bằng đến miền núi hay hải đảo xa xôi. Trong thời gian tới, tôi sẽ nỗ lực cùng tổ chức Đoàn đẩy mạnh các phong trào, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh”.

Tại chương trình, các đoàn viên, thanh niên thăm quan Bảo tàng Hồ Chí Minh (thành phố Huế), nghe giới thiệu về cuộc đời quá trình hoạt động cách mạng của Bác Hồ và lời căn dặn của Bác đối với Thanh niên. Dịp này, Thành Đoàn thành phố Huế cũng tặng Bằng khen cho 23 tập thể Chi đoàn mạnh và 26 Bí thư Chi đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc, góp phần vào thành công chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố./.