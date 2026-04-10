Thanh niên hành động vì tương lai xanh bền vững

Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị và đại diện Tổ chức Plan International Việt Nam trao giải Nhất cuộc thi cho nhóm tác giả có sản phẩm dự án xuất sắc, tiêu biểu. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Biến đổi khí hậu đang trở thành một trong những thách thức lớn và tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Đối với tỉnh Quảng Trị - địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, hạn hán, những tác động này càng trở nên rõ nét và cấp thiết. Trước thực tiễn đó, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tổ chức nhiều chương trình, phong trào thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Theo Ban Tổ chức, Cuộc thi “Thanh thiếu niên hành động ứng phó với biến đổi khí hậu” năm 2026 được tổ chức nhằm tạo ra sân chơi sáng tạo, thanh thiếu niên có cơ hội thể hiện ý tưởng, chia sẻ sáng kiến và đề xuất các giải pháp thiết thực góp phần ứng phó biến đổi khí hậu tại địa phương. Điểm nổi bật của Cuộc thi đó là thu hút sự tham gia rộng khắp của các đơn vị, học sinh, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh, từ khu vực đô thị, đồng bằng đến miền núi, vùng sâu, vùng xa và có cả các đội thi đến từ ngoài tỉnh.

Sau quá trình chấm chọn nghiêm túc, khách quan, Ban Tổ chức lựa chọn 15 sản phẩm xuất sắc nhất tham gia Vòng chung kết của cuộc thi được tổ chức trong sáng 9/4. Đây là những ý tưởng tiêu biểu, thể hiện sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Quảng Trị.

Anh Nguyễn Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Tổ chức, Ban giám khảo Cuộc thi đánh giá, các sản phẩm tham gia Cuộc thi, đặc biệt là những sản phẩm dự án vào Vòng chung kết Cuộc thi không chỉ đa dạng về ý tưởng mà còn có sự đầu tư, nghiên cứu và tinh thần sáng tạo của thanh thiếu niên. Nhiều mô hình, giải pháp bám sát thực tiễn địa phương, hướng đến giải quyết những vấn đề cụ thể như, cảnh báo thiên tai, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp bền vững, sử dụng năng lượng tái tạo và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Ông Nguyễn Trần Nguyên, Quản lý chương trình Plan International Việt Nam vùng Quảng Trị cho biết, các mô hình, sản phẩm được đánh giá có tính khả thi và tiềm năng tốt tại cuộc thi lần này tiếp tục được Tổ chức Plan International Việt Nam và Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp, đồng hành, hỗ trợ sau Cuộc thi. Thông qua các hoạt động tư vấn hoàn thiện mô hình, bồi dưỡng kỹ năng, kết nối chuyên gia, truyền thông giới thiệu sản phẩm và hỗ trợ triển khai thử nghiệm trong thực tiễn, các ý tưởng sẽ từng bước được hiện thực hóa và nhân rộng trong cộng đồng.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho nhóm tác giả: Trần Minh Đăng, Mai Linh Đan, Lê Thảo Nhi, Nguyễn Vũ Bảo Khang và Phan Võ Minh Châu (phường Đồng Hới) với dự án “Website Carbon Life Sim”. Ban Tổ chức cũng trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích và 5 giải Tiềm năng cho các tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm dự án xuất sắc, tiêu biểu khác của Cuộc thi./.