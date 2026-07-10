Thành lập Lãnh sự quán danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Phuket (Thái Lan)

Đại sứ Phạm Việt Hùng (thứ ba từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh sự danh dự Thaneth Tantipiriyakij và một số lãnh đạo các tỉnh miền Nam Thái Lan trước Văn phòng Lãnh dự danh dư tại Phuket. Ảnh: Đỗ Sinh – P/v TTXVN tại Thái Lan

Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, đại diện chính quyền địa phương một số tỉnh miền Nam Thái Lan, các doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng kiều bào tại Phuket.



Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện khi Việt Nam và Thái Lan đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong nửa thế kỷ qua, quan hệ giữa hai nước đã phát triển từ mối quan hệ giao lưu nhân dân mật thiết thành Đối tác Chiến lược Toàn diện, được nâng tầm hơn nữa bởi chuyến thăm chính thức rất thành công của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan và chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charvirakul tới Việt Nam, mở ra giai đoạn phát triển mới với sự tin cậy chiến lược sâu sắc hơn, hợp tác rộng rãi hơn và nhiều kết quả thực chất hơn.



Đại sứ Phạm Việt Hùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Đỗ Sinh - P/v TTXVN tại Thái Lan

Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, việc thành lập Lãnh sự quán danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Phuket phản ánh cam kết chung của 2 nước trong việc tăng cường hơn nữa hợp tác song phương với cửa ngõ kinh tế của vùng biển Andaman. Điều này cũng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về việc củng cố các dịch vụ lãnh sự, hỗ trợ tốt hơn cho công dân Việt Nam và cộng đồng người Việt tại miền Nam Thái Lan.



Đại sứ Phạm Việt Hùng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến ông Thaneth Tantipiriyakij về việc được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Phuket, khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok, cùng với các cơ quan chức năng liên quan của Việt Nam, sẽ phối hợp chặt chẽ với Lãnh sự danh dự và hỗ trợ tối đa để ông Thaneth hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, từ đó tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác đa phương giữa Việt Nam và Thái Lan.



Đáp lại, Lãnh sự danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Phuket bày tỏ sẽ nỗ lực không ngừng để thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân, quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Việt Nam tại Phuket và miền Nam Thái Lan, đồng thời cung cấp bảo hộ và hỗ trợ lãnh sự cho cộng đồng người Việt Nam trong khu vực thuộc phạm vi lãnh sự của mình.



Lãnh sự danh dự Thaneth Tantipiriyakij nhận quà tặng từ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Ảnh: Đỗ Sinh – P/v TTXVN tại Thái Lan

Ngay sau lễ khai trương Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Phuket đã diễn ra Diễn đàn “Việt Nam Kết nối Phuket 2026” với sự tham dự của 60 doanh nghiệp từ 2 nước nhằm kết nối, tìm kiếm đối tác và biến các cơ hội thành hoạt động hợp tác kinh doanh cụ thể. Tại diễn đàn, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines giới thiệu tới doanh nghiệp 2 nước về đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh – Phuket với tuần suất 4 chuyến khứ hồi/tuần vừa chính thức đi vào hoạt động từ ngày 2/7, mang lại sự thuận tiện hơn nữa cho việc đi lại và giao lưu kinh doanh giữa hai bên. Cũng trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra lễ ký Biên bản hợp tác giữa Trường Quốc tế Kajonkiet (KIS) Phuket và Trường Nobel ở tỉnh Thanh Hóa./.