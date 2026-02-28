Thành đoàn Hải Phòng phát động Tháng Thanh niên 2026

Lãnh đạo Thành đoàn Hải Phòng phất cờ khởi động Tháng Thanh niên 2026. Ảnh: Minh Thu-TTXVN

Tại Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, phường Hồng An, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng Nguyễn Thị Thủy cho biết, tại Hải Phòng, mỗi Tháng Thanh niên đi qua đều để lại những dấu ấn đậm nét với nội dung ngày càng đổi mới, phương thức ngày càng sáng tạo, hiệu quả ngày càng rõ ràng. Các hoạt động này góp phần khắc họa hình ảnh thế hệ thanh niên thành phố Cảng khát vọng, bản lĩnh, tiên phong, đoàn kết, sẵn sàng dấn thân nơi khó khăn, đảm nhận việc mới, việc khó, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Để triển khai Tháng Thanh niên 2026 đạt hiệu quả cao, chị Nguyễn Thị Thủy đề xuất các cấp bộ Đoàn và toàn thể đoàn viên, thanh niên trong toàn thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của thành phố, địa phương, đơn vị để triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung theo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền). Các hoạt động phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, chú trọng chất lượng, có sản phẩm cụ thể, không chạy theo hình thức, tránh lãng phí. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Đoàn, tận dụng hiệu quả các nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả công tác và lan tỏa tinh thần tích cực, truyền cảm hứng tới đông đảo đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, triển khai hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhu cầu thực tiễn như bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, chỉnh trang đô thị, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, phường Hồng An, Hải Phòng tìm hiểu về cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trong lễ phát động. Ảnh: Minh Thu-TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đề nghị Thành đoàn Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên; khơi dậy tinh thần tình nguyện, sẵn sàng cống hiến, dấn thân vì lợi ích tập thể, vì cộng đồng và vì sự phồn vinh của đất nước. Tổ chức Đoàn cần chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, khả năng tự bảo vệ trước các thông tin xấu, độc trên không gian mạng, nhất là trong thời điểm chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp vào ngày 15/3 tới đây, cũng như trong đợt cao điểm kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức trao giải Nhất vòng chung kết Olympic tiếng Anh cấp thành phố cho đội tuyển Trường THPT Kinh Môn. Ảnh: Minh Thu-TTXVN

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, tinh thần xung kích của thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố như tinh gọn bộ máy, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, phòng, chống lãng phí, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Cần tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện; đổi mới phương thức tập hợp thanh niên; tận dụng hiệu quả không gian mạng và các nền tảng số. Thanh niên Hải Phòng phải thực sự là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, làm chủ khoa học, công nghệ và phương thức quản lý hiện đại. Đồng thời, cần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn; giới thiệu những cán bộ Đoàn tiêu biểu, đủ điều kiện, tiêu chuẩn để Đảng xem xét, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kế cận cho thành phố.

Theo Thành đoàn Hải Phòng, Tháng Thanh niên 2026 là hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng của thanh niên toàn thành phố, tập trung vào 11 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó, 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn; 60.000 lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức; 300 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được đăng ký triển khai thực hiện; 50% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, có 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 50% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; 7.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế và một số chỉ tiêu khác.