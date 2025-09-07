Chương trình khai mạc “Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch tỉnh Lâm Đồng năm 2025” thu hút đông đảo người dân, du khách. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Chương trình Nghệ thuật đặc biệt chào mừng khai mạc “Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch tỉnh Lâm Đồng năm 2025” quy tụ nhiều ca sỹ, nhạc sỹ nổi tiếng, thu hút đông đảo người dân, du khách đến theo dõi. Theo Ban tổ chức, “Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch tỉnh Lâm Đồng năm 2025” có chủ đề “Lâm Đồng - Hội tụ tinh hoa, Kết nối cảm xúc” sẽ diễn ra từ 6/9 – 5/10.

Trong đó gồm 8 sự kiện chính về văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, diễn ra trải đều từ khu vực biển xanh Phan Thiết đến xứ ngàn hoa Đà Lạt và đại ngàn Đắk Nông. Qua đó, thúc đẩy liên kết các sản phẩm du lịch dựa trên không gian phát triển du lịch của tỉnh gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương một cách bền vững. Thông qua chương trình cũng nhằm định vị và nâng cao giá trị thương hiệu du lịch Lâm Đồng tại các thị trường trong nước và quốc tế.



Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: “Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng năm 2025” không chỉ là một sự kiện du lịch, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về khát vọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, hướng tới phát triển xanh, bền vững và thân thiện với môi trường. Đồng thời, địa phương cũng cam kết tiếp tục gìn giữ, tôn tạo và quảng bá các di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, cùng các lễ hội văn hóa đặc sắc; đồng thời, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ du lịch, tạo nên dấu ấn riêng biệt cho Lâm Đồng.