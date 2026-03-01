Tháng Thanh niên năm 2026: Cụ thể hóa bằng những việc làm hiệu quả

Nghi lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2026 tại Huế. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Diễu hành tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn phường Rạch Giá. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Ra mắt “Đội hình thanh niên tình nguyện chuyển đổi số, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số”. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Tuổi trẻ Huế khởi động Tháng Thanh niên 2026



Ngày 1/3, tại Phường Phú Bài, Thành Đoàn Huế phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Huế tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026 không chỉ mở đầu cho chuỗi hoạt động cao điểm của tuổi trẻ thành phố mà còn khẳng định quyết tâm hành động của thế hệ trẻ hôm nay "đoàn kết – sáng tạo – dấn thân – cống hiến"; qua đó góp phần xây dựng thành phố Huế trở thành một đô thị văn hóa, di sản đặc sắc, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa trong nhịp sống đương đại.

Tại Lễ khởi động, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng về cộng đồng đã được triển khai như: tổ chức “Tết trồng cây – Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân; hỗ trợ vốn cho 2 mô hình thanh niên khởi nghiệp; trao 30 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai; thực hiện tuyến đường “Ánh sáng nông thôn mới”; sửa chữa 2 ngôi nhà cho hộ khó khăn; trao tặng chữ ký số; tập huấn chuyển đổi số, chính sách thuế mới và hướng dẫn tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID… Tổng giá trị các hoạt động hơn 500 triệu đồng.

Chương trình cũng ghi nhận sự đồng hành của nhiều đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp trong các hoạt động thanh niên, góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần trách nhiệm xã hội và sức trẻ vì cộng đồng.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Thành Đoàn Huế cho hay, Tháng Thanh niên 2026 đặt ra yêu cầu các cấp bộ Đoàn phải đổi mới tư duy, sáng tạo trong hành động, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số; gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa Huế bằng các sản phẩm truyền thông hiện đại; tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội; phát huy vai trò thanh niên trong thực hiện hiệu quả phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, xây dựng môi trường sống xanh. Đồng thời, qua hoạt động này cũng góp phần tạo nên sức mạnh cộng hưởng, hướng tới mục tiêu chung là xây dựng nền hành chính hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và xây dựng thành phố Huế trở thành thành phố đặc sắc của khu vực Đông Nam Á.

Phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số

Ngày 1/3, phường Rạch Giá (An Giang) - phường đông dân nhất nước - tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 với chủ đề “Thanh niên xung kích, sáng tạo trong chuyển đổi số”, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026). Lãnh đạo tỉnh An Giang, cùng các sở, ban ngành, phường Rạch Giá và hơn 300 đoàn viên, thanh niên các đơn vị tham dự.

Hoạt động nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với chủ đề “Thanh niên xung kích, sáng tạo trong chuyển đổi số”, Đoàn phường Rạch Giá phát huy vai trò lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số. Mỗi cơ sở Đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên cụ thể hóa chủ đề Tháng Thanh niên 2026 bằng những việc làm gần dân, sát dân, hiệu quả như: Hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền qua nền tảng số, hỗ trợ kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng mã QR trong tuyên truyền và phục vụ cộng đồng.

Tại Lễ khởi động, phường Rạch Giá ra mắt “Đội hình thanh niên tình nguyện chuyển đổi số, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số”. Đội hình trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng số; đồng thời, duy trì tuyên truyền hằng ngày về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua hình thức trực tiếp và ứng dụng mã QR.

Phát biểu tại Lễ khởi động, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Rạch Giá Nguyễn Thị Hoàn Xuân yêu cầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên phường và toàn thể đoàn viên triển khai hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của phường. Mỗi cơ sở đoàn đăng ký ít nhất một công trình hoặc phần việc cụ thể, có sản phẩm rõ ràng, phục vụ đời sống nhân dân, góp phần xây dựng phường Rạch Giá ngày càng văn minh, hiện đại.

Để tạo điều kiện cho Đoàn phường Rạch Giá thực hiện các công trình, phần việc thiết thực, góp phần xây dựng đô thị văn minh và chăm lo an sinh xã hội tại địa phương trong Tháng Thanh niên 2026, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI tại tỉnh An Giang (đơn vị bầu cử số 1 - phường Rạch Giá) hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội với tổng số tiền 300 triệu đồng; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh An Giang hỗ trợ 5 triệu đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC hỗ trợ 30 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Rạch Giá trao tặng 1 căn nhà nhân ái, trị giá 60 triệu đồng.

Dịp này, Đoàn phường Rạch Giá biểu dương 40 học sinh, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu “vượt khó - học giỏi - rèn luyện tốt”; tặng quà 40 học sinh, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Sau Lễ khởi động, các lực lượng đoàn viên, thanh niên tổ chức diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường chính của phường Rạch Giá về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031./.