Tháng Thanh niên 2026: Tuổi trẻ Khánh Hòa triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Tỉnh đoàn Huỳnh Hữu Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, anh Huỳnh Hữu Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh, trải qua 95 năm rèn luyện và trưởng thành, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam.

Trong Tháng Thanh niên năm 2026, tuổi trẻ toàn tỉnh quyết tâm triển khai nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực: 40.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; 50% thanh, thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số; 90% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 80% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; trồng mới 50.000 cây xanh. Đặc biệt, 10 tỷ đồng sẽ được hỗ trợ cho thanh niên vay vốn khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế; 3 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ; 800 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Bí thư Tỉnh đoàn bày tỏ tin tưởng, trong Tháng Thanh niên và thời gian tới, tuổi trẻ Khánh Hòa tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đề ra.

Trước đó, hưởng ứng phong trào chung của tuổi trẻ cả nước, thanh niên Khánh Hòa đồng loạt ra quân Tháng Thanh niên và Tháng Ba biên giới, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống; tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn; tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ Tổ quốc; mỗi cơ sở Đoàn đăng ký thực hiện ít nhất một công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành trao cờ Quyết thắng cho Thường trực Tỉnh đoàn Khánh Hòa. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Tại lễ ra quân, Tỉnh đoàn Khánh Hòa và các đơn vị đã trao tặng 100 túi thuốc an sinh, 100 lá cờ Tổ quốc cho gia đình ngư dân; 10 suất quà cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng có hoàn cảnh khó khăn; 20 suất quà cho học sinh vượt khó học giỏi. Tổng trị giá các phần quà hơn 30 triệu đồng./.