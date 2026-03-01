Tháng Thanh niên 2026: Trao tặng nhiều công trình an sinh xã hội ý nghĩa

Trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Chương trình nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn, tạo phong trào thi đua rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030 bằng những công trình, phần việc thiết thực.

Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh Trần Hải Phú nhấn mạnh, từ năm 2004, tháng 3 hằng năm được chọn là “Tháng Thanh niên” - dấu mốc quan trọng, khẳng định sự quan tâm của Đảng đối với thế hệ trẻ. Qua nhiều năm triển khai, Tháng Thanh niên trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là thời điểm để tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tháng Thanh niên năm 2026 tại Tây Ninh được triển khai theo 4 tuần chủ đề: “Thanh niên với năng lực số”, “Sáng tạo trẻ và Khởi nghiệp”, “Tình nguyện vì biên cương” và tuần cao điểm Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn. Tổng nguồn lực cấp tỉnh huy động cho các hoạt động dự kiến hơn 1 tỷ đồng.

Tại lễ khởi động, nhiều công trình an sinh xã hội ý nghĩa được trao tặng. Agribank Chi nhánh Bắc Long An trao bảng tượng trưng công trình “Phòng tin học cho em” trị giá 200 triệu đồng, giúp thiếu nhi vùng khó khăn tiếp cận công nghệ thông tin. Agribank Chi nhánh Long An hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 100 triệu đồng cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức cũng trao 530 phần quà cho người dân, thanh niên khó khăn; tặng 600 lá cờ Tổ quốc cho các xã biên giới; triển khai công trình “Tuyến đường cây Thanh niên” và trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học…

Trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ toàn tỉnh phấn đấu đạt 10 chỉ tiêu trọng tâm như: 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; 50.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; 200 ý tưởng, sáng kiến được đăng ký thực hiện; 40.000 cây xanh được trồng mới. Bên cạnh đó, 50.000 thanh, thiếu nhi được tiếp cận hoạt động nâng cao năng lực số; 12.000 lượt thanh, thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp; 2.000 thanh niên được giới thiệu việc làm; 2.800 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ.

Đặc biệt, 100% xã biên giới (19 xã) tổ chức ít nhất một hoạt động trong khuôn khổ Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành cùng thiếu nhi vùng biên giới” giai đoạn 2025 - 2030; 100% Đoàn cấp xã tổ chức hoạt động hỗ trợ thanh niên vay vốn khởi nghiệp, lập nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ở cấp tỉnh, nhiều chương trình tiêu biểu được tổ chức như: “Tháng Ba biên giới”, Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn và gặp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ; Hành trình “Sống mãi tuổi 20” với chủ đề “Hội ngộ Tây Ninh”; Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ, hành động của Đoàn”; Ngày hội Đoàn viên; Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên và các hoạt động tuyên truyền xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường.

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, Tháng Thanh niên năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn trong thanh niên và xã hội; tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; tạo môi trường để tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Tây Ninh quyết tâm biến Tháng Thanh niên thành những hành động cụ thể, những công trình bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026./.