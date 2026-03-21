Tháng Thanh niên 2026: Tạo dựng hình ảnh đẹp của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Ảnh: TTXVN phát

Trao Bằng khen của Tỉnh đoàn và biểu trưng cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu. Ảnh: TTXVN phát

Những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh luôn đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức hoạt động; thường xuyên quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, định hướng tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên; đồng thời giáo dục thanh niên sống có lý tưởng, hoài bão để trở thành những người công dân tốt, có ích cho xã hội. Nhiều phong trào hành động cách mạng đã được các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động lớn đến nhận thức của thanh niên, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của tuổi trẻ, điển hình như: phong trào Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc...



Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, tổ chức Đoàn ngày càng phát triển. Từ đó, trên khắp các lĩnh vực, vùng miền trong tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó những năm qua, Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ Thanh Hóa đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý.



Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực phấn đấu mà các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đạt được trong những năm qua; đồng thời, đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên. Các cấp bộ Đoàn coi trọng giáo dục qua thực tiễn phong trào, lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp với từng lứa tuổi và xây dựng thanh niên thời kỳ mới tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước.



Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn cần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chủ động cảnh giác trước những thông tin xấu độc, nhất là trên môi trường internet, mạng xã hội. Các cấp bộ Đoàn tích cực lan tỏa gương người tốt, việc tốt, cũng như đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp, động viên thanh niên khởi nghiệp, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.



Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được ôn lại quá trình đóng góp của tuổi trẻ xứ Thanh qua các thời kỳ và tuyên dương các cán bộ đoàn viên tiêu biểu.

Dịp này, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tặng Bằng khen, tuyên dương 58 cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Cùng ngày (20/3), tại Trung tâm Thanh thiếu nhi Thanh Hóa, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến và tấm gương khởi nghiệp thành công trong thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.

Tỉnh Thanh Hóa có trên 130.000 thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gồm các dân tộc như: Thái, Mường, Mông, Dao, Khơ Mú… Những năm qua, thanh niên vùng đồng bào dân tộc đã không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn; ngày càng chủ động, tự tin, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Thông qua các chương trình, dự án do Tỉnh đoàn Thanh Hóa thực hiện, nhiều thanh niên được hỗ trợ về nguồn vốn, tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và giám sát trong quá trình thực hiện các mô hình. Từ đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên điển hình với các mô hình kinh tế mới, hiệu quả, phát triển bền vững.

Tại hội nghị, Ban tổ chức chương trình đã vinh danh và trao Chứng nhận gương điển hình tiên tiến trong khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 cho 40 thanh niên tiêu biểu./.