Tháng Thanh niên 2026: Sôi nổi Ngày hội Sức trẻ sinh viên

Nghi thức khai mạc Ngày hội Sức trẻ Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ngày hội là hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), tạo môi trường sinh hoạt, giao lưu, kết nối cho học sinh, sinh viên toàn thành.

Anh Nguyễn Đăng Khoa nhấn mạnh, Ngày hội “Sức trẻ sinh viên” là hoạt động thường niên, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa sinh viên các trường, đồng thời khuyến khích rèn luyện thể chất, phát triển toàn diện. Ban Tổ chức mong muốn sinh viên tích cực tham gia các hoạt động, qua đó học hỏi, giao lưu và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Ngay sau lễ khai mạc, Giải Việt dã học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2026 đã diễn ra, thu hút hơn 3.000 vận động viên, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong thanh niên.



Ngày hội diễn ra trong hai ngày 21 và 22/3, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, học thuật và hướng nghiệp thiết thực. Trong khuôn khổ Ngày hội, hơn 60 hoạt động được tổ chức trên các lĩnh vực thể thao, văn hóa, nghệ thuật và học thuật. Bên cạnh các giải thi đấu như bóng đá, kéo co, bóng bàn, võ thuật và thể thao điện tử, chương trình còn có các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề về kỹ năng, công nghệ, sức khỏe và phát triển bản thân; các cuộc thi sáng tạo gắn với bảo vệ môi trường.



Tại Ngày hội, các hoạt động thuộc chủ đề “Hoa và Rác” tiếp tục là điểm nhấn, với nhiều nội dung như sáng tạo sản phẩm từ vật liệu tái chế, triển lãm nghệ thuật, phiên chợ xanh và trải nghiệm công nghệ xanh, góp phần lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường trong sinh viên. Bên cạnh đó, các chương trình văn hóa, văn nghệ như liên hoan nhóm nhảy, chương trình nghệ thuật, sân khấu học đường được tổ chức, tạo không gian giao lưu, phát huy năng khiếu của sinh viên. Cùng đó, đêm hội âm nhạc với sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ được kỳ vọng thu hút đông đảo sinh viên, góp phần tạo điểm nhấn kết nối giới trẻ.



Ban Tổ chức cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên, trong đó có trao học bổng và tư vấn kỹ năng, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận các nguồn lực học tập và phát triển, góp phần xây dựng cộng đồng sinh viên năng động, sáng tạo, trách nhiệm với xã hội.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố đã ký kết kế hoạch liên tịch tổ chức các hoạt động dành cho thanh thiếu nhi năm 2026. Hai bên tăng cường phối hợp triển khai các chương trình giáo dục, văn hóa, thể thao, kỹ năng cho thanh thiếu nhi, góp phần tạo môi trường rèn luyện, phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ tại Thành phố./.