Tháng Thanh niên 2026: Nghệ sĩ trẻ đam mê và khát vọng cống hiến cho nghệ thuật Xiếc

Đến với nghệ thuật xiếc một cách tình cờ và gắn bó với nghề hơn chục năm, đến nay Bùi Thu Hương đã để lại những dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng. Chị được biết đến nhờ các màn trình diễn xiếc đu dây đầy kỹ thuật và một bảng thành tích ấn tượng, với hàng chục giải thưởng trong nước và quốc tế.

Khẳng định vị thế nghệ sĩ trẻ

Trở về từ Liên hoan Xiếc quốc tế “Con Voi Vàng” tổ chức tại Tây Ban Nha đầu tháng 3/2026, Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Thu Hương vẫn nhớ nguyên vẹn cảm giác thăng hoa và tự hào, khi hai tiết mục chị tham gia đều được vinh danh: Huy chương Bạc cho tiết mục “Duo Love” và Giải đặc biệt cho tiết mục “Đế kiếm trên đu”. Với chị, những giải thưởng này không chỉ là thành quả của quá trình nỗ lực tập luyện mà còn là dấu ấn trong hành trình gần hai thập kỷ gắn bó với nghề xiếc.

Sinh năm 1993 tại tỉnh Bắc Giang (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh), Bùi Thu Hương tốt nghiệp Trường Trung học Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam. Chị sớm khẳng định tài năng ở bộ môn đu dây – một trong những thể loại khó và nguy hiểm bậc nhất của xiếc – và đến nay là một trong những gương mặt xuất sắc nhất của Liên đoàn Xiếc Việt Nam trong bộ môn này. Ngay từ năm 2014, khi mới 21 tuổi, chị đã giành Huy chương Vàng quốc tế với tiết mục “Đu quan họ”, gây ấn tượng mạnh nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật xiếc hiện đại và chất liệu văn hóa truyền thống Việt Nam.

Chia sẻ về hành trình của mình, Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Thu Hương cho biết các thành tích và sự ghi nhận mà chị đạt được là kết quả của nỗ lực, hy sinh và bền bỉ. Chị sinh ra trong một gia đình gắn bó với nghệ thuật chèo: ông nội chị là Nghệ sĩ Nhân dân Bùi Đắc Sừ, nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam. Từ nhỏ, gia đình mong muốn chị theo nghề hát hoặc chơi đàn. Tuy nhiên, khi được xem các nghệ sĩ xiếc biểu diễn, Bùi Thu Hương đã bị cuốn hút và quyết tâm theo đuổi nghề xiếc.

Năm 11 tuổi, sau khi học xong tiểu học, chị được ông nội đưa đi thi tuyển vào Trường Xiếc và may mắn đỗ ngay lần đầu. Dù bố mẹ và ông bà ngoại không ủng hộ, nhưng khi thấy Bùi Thu Hương quyết tâm, gia đình đành đồng ý. Những ngày đầu trong môi trường đào tạo xiếc, chị gặp nhiều khó khăn: một cô bé 11 tuổi phải thực hiện các bài tập thể lực quanh khu tập thể văn công Mai Dịch, bất chấp mưa hay nắng; đối mặt với những giờ tập ép dẻo đau đớn và lặp đi lặp lại hàng trăm, hàng nghìn lần một động tác chỉ diễn ra trong vài giây trên sân khấu.

Chị tâm sự: “Một động tác chỉ diễn ra trong vài giây trên sân khấu, nhưng phía sau là hàng trăm giờ tập luyện. Với bộ môn đu dây, nghệ sĩ còn phải đối mặt với thử thách lớn hơn khi làm quen với độ cao và kiểm soát cơ thể tuyệt đối, trong không gian không có điểm tựa, sai sót không được phép xảy ra. Một sai lệch nhỏ cũng có thể dẫn đến lệch nhịp biểu diễn, thậm chí gây chấn thương”.

Nghề xiếc không chỉ khắc nghiệt mà còn tiềm ẩn rủi ro. Trong hành trình của mình, Bùi Thu Hương đã nhiều lần gặp chấn thương, trong đó có những ca nghiêm trọng. Năm 2016, trước kỳ thi Liên hoan Xiếc quốc tế tại Huế, chị bị gãy xương bàn chân và các ngón lệch sang một bên, bác sĩ và gia đình khuyên chị nên từ bỏ nghề, nhưng với tình yêu xiếc, chị quyết tâm tiếp tục tập luyện để trở lại sân khấu.