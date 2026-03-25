Tháng Thanh niên 2026: Nêu cao tinh thần xung kích, khát vọng cống hiến

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua 95 năm hình thành và phát triển, tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong xây dựng môi trường rèn luyện, bồi dưỡng lý tưởng, hun đúc khát vọng và bản lĩnh cho thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Lâm Minh Đằng nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và địa phương, vai trò của thanh niên và tổ chức Đoàn càng trở nên đặc biệt quan trọng. Thanh niên phải thật sự là lực lượng xung kích, tiên phong, dám nhận việc khó, việc mới, việc cần cống hiến. Tổ chức Đoàn phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa tin cậy của thanh niên, là nơi khơi dậy khát vọng, tổ chức hành động và rèn luyện thế hệ trẻ trưởng thành. Tuổi trẻ tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thể hiện bằng những công trình, phần việc, sáng kiến, sản phẩm và kết quả cụ thể, thiết thực đóng góp cho quê hương, đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị, tổ chức Đoàn phải đặt nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống lên hàng đầu, nhằm nâng cao nhận thức lý tưởng và hành động cống hiến của tuổi trẻ; chú trọng phát hiện, tuyên dương, nhân rộng những điển hình tích cực, những tấm gương sống đẹp, sống có ích trong thanh niên.

Tổ chức Đoàn khơi dậy mạnh mẽ trong thanh niên ý chí vươn lên, tinh thần lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng. Trong quá trình công tác, đoàn các cấp cần xác định chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là mặt trận mới, là khâu đột phá, là không gian hành động quan trọng của tuổi trẻ. Trong đó, thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong học tập kỹ năng số, ứng dụng công nghệ số, lan tỏa thói quen số, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, thương mại điện tử, sản xuất thông minh và quản trị hiện đại.

Cùng với đó, tổ chức Đoàn phải tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh, thật sự gần thanh niên, hiểu thanh niên và đồng hành với thanh niên bằng những việc làm cụ thể. Cán bộ Đoàn phải có bản lĩnh, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có uy tín, kỹ năng, tinh thần dấn thân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành để tổ chức hoạt động hiệu quả.

Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long Trần Trí Cường cho biết, phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, tuổi trẻ Vĩnh Long hôm nay tiếp tục khẳng định vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng. Trong giai đoạn phát triển mới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Long đề nghị, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh biến khó khăn, thách thức thành động lực, kiên trì, kiên định thực hiện vị trí, chức năng, vai trò trong hệ thống chính trị; phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy khát vọng cống hiến xây dựng quê hương, đất nước trong thanh niên. Mỗi đoàn viên, thanh niên cần xung kích, sáng tạo thực hiện tốt năm nội dung tiên phong gồm: tiên phong phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế đất nước; tiên phong hội nhập quốc tế; tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tiên phong trong tham gia bảo vệ Tổ quốc…, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Long đã tuyên dương các cán bộ Đoàn tiêu biểu, xuất sắc có nhiều đóng góp trong quá trình công tác./.