Tháng Thanh niên 2026: Lan tỏa khát vọng, nhiệt huyết tuổi trẻ và những cống hiến ý nghĩa

Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Trị tặng hoa và bức tranh chúc mừng Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị qua các thời kỳ. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã biểu dương, ghi nhận những kết quả nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh trong thời gian qua; đồng thời chúc mừng các gương mặt trẻ tiêu biểu được vinh danh.

Ông Nguyễn Chiến Thắng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định rõ mục tiêu “xây dựng Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới trong khu vực miền Trung”. Đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi sự quyết tâm cao, hành động đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; trong đó, thanh niên giữ vai trò quan trọng. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đề nghị, thời gian tới, Tỉnh đoàn và các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng các phong trào hành động cách mạng, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để thanh thiếu niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội…

Thế hệ trẻ hôm nay, nhất là những gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh cần tiếp tục giữ vững tinh thần tiên phong, không ngừng nỗ lực vươn lên, tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên con đường học tập, lao động và cống hiến; lan tỏa khát vọng, nhiệt huyết tuổi trẻ và những cống hiến ý nghĩa đến đông đảo thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị đã trao Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ I cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực như: học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, quốc phòng - an ninh, văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao, hoạt động xã hội… Đây là những hạt nhân tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng vươn lên và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Quảng Trị trong thời kỳ mới. Điển hình như các gương mặt trẻ: Vận động viên đua thuyền RowingTrần Thị Thu Hằng (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Quảng Trị) đã xuất sắc đoạt Huy chương Vàng tại Seagame 33; chị Hồ Thị Thiết (Chủ cơ sở Đoong Bui Homestay) - gương sáng thanh niên dân tộc Bru-Vân Kiều đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm và luôn nỗ lực gìn giữ, giới thiệu và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc Vân Kiều; em Hồ Sỹ Duy Hiếu (học sinh lớp 12 Toán, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, phường Nam Đông Hà) xuất sắc đoạt giải Nhì Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026, được chọn tham dự cuộc thi chọn học sinh giỏi tham dự Olympic toán quốc tế cùng nhiều giải thưởng cao khác trong học tập, rèn luyện…

Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ I không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những cá nhân xuất sắc, mà còn là nguồn động lực để phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo trong tuổi trẻ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị Trần Thị Thu đã cùng ôn lại truyền thống 95 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Đoàn; đồng thời kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi Quảng Trị hãy tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của cha anh; không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nâng cao tri thức, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến và tinh thần dấn thân, góp phần dựng xây Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thời gian qua, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã phát động Chiến dịch truyền thông “Quảng Trị on the map - Khám phá 78 xã, phường, đặc khu tỉnh Quảng Trị”. Chiến dịch nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người và những nét đặc trưng của các địa phương trên địa bàn sau sáp nhập trên nền tảng số. Hoạt động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, trách nhiệm và đầy sáng tạo từ các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong tỉnh, với hơn 80 sản phẩm video chất lượng, mang đậm dấu ấn tuổi trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã khen thưởng 10 đơn vị có sản phẩm tiêu biểu và 5 đơn vị có sản phẩm được yêu thích trong Chiến dịch truyền thông “Quảng Trị on the map - Khám phá 78 xã, phường, đặc khu tỉnh Quảng Trị”; đồng thời ra mắt Bản đồ số “Quảng Trị on the map” tại địa chỉ https://www.quangtrionthemap.com./.