Tháng Thanh niên 2026: Giữ lửa cống hiến từ những việc làm vì cộng đồng

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng sớm được hun đúc một tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến. Những giá trị đó đã trở thành nền tảng để anh nỗ lực học tập, rèn luyện ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Không chỉ là một chiến sĩ công an giỏi chuyên môn nghiệp vụ, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng còn là một người thủ lĩnh xuất sắc trong công tác Đoàn. Ảnh: TTXVN phát

Trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân với thành tích "Á khoa", tốt nghiệp với danh hiệu “Học viên Giỏi toàn khóa”, anh tiếp tục trưởng thành qua từng vị trí công tác. Khi đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội, anh xác định đó là hành trình lâu dài của sự rèn luyện bền bỉ.

*Từ giảng đường đến người "thủ lĩnh" Đoàn tiêu biểu

Hơn một thập kỷ làm công tác Đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng đã tham gia nhiều hoạt động tại cơ sở, trực tiếp chứng kiến nhiều hoàn cảnh trong xã hội. Chính những trải nghiệm đó góp phần hình thành trong anh cách tiếp cận gần gũi với người dân, sát dân nhất có thể.

Trong số những kỷ niệm đáng nhớ, anh nhắc đến hình ảnh một bệnh nhân lớn tuổi được cứu sống nhờ nguồn máu khẩn cấp từ Câu lạc bộ “Phản ứng nhanh” hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ Công an Thủ đô. Khi đến thăm lại người bệnh sau ca phẫu thuật, cái nắm tay run rẩy của người bệnh nhân ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh. Để rồi mỗi khi cảm thấy khó khăn trong công tác, anh lấy hình ảnh đó làm động lực nhắc nhở bản thân

Theo Đại úy Hoàng, đó là khoảnh khắc giúp anh hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ “phụng sự”. “Làm Đoàn chuyên trách, đôi khi chúng tôi bị cuốn đi bởi những con số, những kế hoạch và kết quả trên báo cáo. Nhưng chính những giọt nước mắt hạnh phúc và cái nắm tay của bác đã kéo tôi về với giá trị cốt lõi: Mọi công trình thanh niên, dù hiện đại hay số hóa đến đâu, cuối cùng cũng phải chạm được đến trái tim và sự bình yên của nhân dân”, anh chia sẻ

Không chỉ từ thực tiễn công tác, tình yêu với công tác Đoàn của anh còn được bồi đắp qua sự dìu dắt của các thế hệ cán bộ đi trước. Những người vừa giỏi chuyên môn, vừa tâm huyết với phong trào thanh niên đã trở thành tấm gương để anh học tập.

Chia sẻ về đoàn viên thanh niên trong lực lượng Công an Thủ đô, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng cho rằng thế hệ trẻ hiện nay nổi bật ở ba yếu tố: chủ động, nhạy bén và đa năng. Nhiều đoàn viên ngay từ cấp cơ sở đã nhanh nhạy trong việc chủ động ứng dụng công nghệ, thiết kế sản phẩm truyền thông, thậm chí nghiên cứu và áp dụng trí tuệ nhân tạo vào công việc.

Theo anh, đây chính là lực lượng tiên phong góp phần giúp Công an thành phố triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong bối cảnh chuyển đổi số.

*Đổi mới công tác Đoàn trong thời đại số

Trước yêu cầu của thực tiễn, công tác Đoàn trong lực lượng Công an Thủ đô đã có nhiều thay đổi mạnh mẽ. Nếu như trước đây, các hoạt động chủ yếu được triển khai theo hình thức trực tiếp thì hiện nay, việc ứng dụng công nghệ số đã trở thành xu hướng tất yếu.

Một trong những mô hình tiêu biểu là “Gần dân từ không gian số”, đã được triển khai rộng khắp tại 126 xã, phường, thị trấn. Thông qua nền tảng trực tuyến, người dân có thể phản ánh, trao đổi và được hỗ trợ kịp thời.

Đại úy Nguyễn Huy Hoàng trong một lần công tác thiện nguyện vùng cao. Ảnh: TTXVN phát

Bên cạnh đó, Ban Thanh niên Công an thành phố đã tham mưu triển khai chiến dịch “Bình dân học vụ số” nhằm nâng cao kỹ năng công nghệ cho cán bộ, đoàn viên. Đây được xem là bước đi quan trọng để chuẩn hóa năng lực số trong toàn lực lượng.

Quá trình triển khai không tránh khỏi khó khăn, đặc biệt là rào cản về tư duy và hạ tầng công nghệ tại một số đơn vị cơ sở. Tuy nhiên, với cách làm linh hoạt, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo, các mô hình đã từng bước được lan tỏa.

Theo Đại úy Nguyễn Huy Hoàng, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là sự thay đổi trong nhận thức và phương thức phục vụ nhân dân. Cán bộ Đoàn phải là lực lượng tiên phong trong quá trình này.

*Lý tưởng của người chiến sĩ trẻ trong thời đại mới

Chia sẻ về lý tưởng của đoàn viên trong lực lượng Công an nhân dân, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng cho rằng đó là sự tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, với tinh thần “Tuyệt đối trung thành - Tận tụy phục vụ - Tiên phong hội nhập”.

Anh nhấn mạnh, mỗi đoàn viên của Công an Thủ đô cần sống một tuổi trẻ có ý nghĩa, dấn thân vào những nhiệm vụ khó khăn, góp phần giữ gìn bình yên cho xã hội.

Với những đóng góp trong quá trình công tác, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng vinh dự là đại biểu của Việt Nam tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản năm 2026, góp phần quảng bá hình ảnh lực lượng Công an Việt Nam thân thiện, hiện đại đến bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, trong năm 2025, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc nhận nhiều bằng khen từ Trung ương Đoàn và Công an thành phố Hà Nội với những nỗ lực trong công tác như việc triển khai tổ chức các hoạt động Tháng thanh niên, hay đạt thành tích cao trong Phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”,…

Cùng với đó, việc được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là sự ghi nhận những nỗ lực của cá nhân anh và tập thể thanh niên Công an Thủ đô. Tuy nhiên, theo anh, dù rất tự hào và biết ơn nhưng đây chưa phải là điểm dừng mà là động lực để tiếp tục cống hiến.

"Hành trình" của Đại úy Nguyễn Huy Hoàng là minh chứng cho hình ảnh người cán bộ Đoàn trong thời đại mới: vững vàng chuyên môn, sáng tạo trong hoạt động và luôn đặt lợi ích của nhân dân làm trung tâm.



Từ những việc làm cụ thể, anh cùng tập thể thanh niên Công an Thủ đô đang góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, lan tỏa những giá trị nhân văn trong xã hội.../.