Tháng Nhân đạo năm 2026: Huế hỗ trợ trên 5.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trao hỗ trợ sinh kế cho 10 hộ dân khó khăn; trao 50 bộ tóc giả cho Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và hỗ trợ xây dựng 3 "Nhà Chữ thập đỏ" cho các hoàn cảnh khó khăn.



Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh, Tháng Nhân đạo là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa truyền thống “tương thân, tương ái”, chăm lo người nghèo và các đối tượng yếu thế. Những năm qua, công tác nhân đạo trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả tích cực với hàng chục nghìn lượt người được hỗ trợ, tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Mạnh cho biết, trong bối cảnh Huế vẫn còn nhiều khó khăn do thiên tai và đời sống một số người dân còn gặp khó khăn, công tác nhân đạo cần được triển khai thường xuyên, gắn với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội. Năm 2026, với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, thành phố tiếp tục phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ, đồng thời kêu gọi sự chung tay của các cấp, ngành, doanh nghiệp và toàn xã hội, đẩy mạnh truyền thông, đảm bảo hoạt động nhân đạo minh bạch, hiệu quả, góp phần xây dựng Huế phát triển bền vững, giàu tính nhân văn.

