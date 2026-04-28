Tháng Công nhân: Chăm lo cho đoàn viên, người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2025. Ảnh: Quang Duy - TTXVN Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn nhấn mạnh, việc tổ chức Tháng công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai hiệu quả Chỉ thị số 31- CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.



Thời gian qua, chính quyền các cấp và cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe người lao động. Các doanh nghiệp tăng cường đầu tư, cải thiện điều kiện làm việc, chủ động phòng ngừa rủi ro. Người lao động nâng cao ý thức chấp hành quy trình an toàn. Tổ chức Công đoàn phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị, các sở, ngành, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Đồng thời chủ động trong triển khai các hoạt động về An toàn vệ sinh lao động, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Cùng với đó, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách, pháp luật; tổ chức các hoạt động đối thoại, chia sẻ thông tin giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động, góp phần phát triển doanh nghiệp bền vững. Đặc biệt, mỗi công nhân, người lao động cần nâng cao ý thức kỷ luật, chấp hành nghiêm quy trình an toàn lao động; chủ động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; tích cực tham gia phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Đại diện các doanh nghiệp, công nhân tham quan, tìm hiểu đồ dùng bảo hộ lao động. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm toàn diện đối với người lao động đã được tỉnh Lạng Sơn tổ chức như: Biểu dương, khen thưởng công nhân lao động tiêu biểu; khám, tư vấn sức khỏe miễn phí; thăm hỏi, hỗ trợ các trường hợp bị tai nạn lao động; đối thoại giữa công nhân, doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh và Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh.

Công nhân, người lao động nhận hàng “0 đồng” tại chương trình. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Năm 2025, tỉnh Lạng Sơn tổ chức hơn 700 lớp tập huấn, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho trên 182.000 lượt người. Các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động được triển khai trong khoảng 930 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trên địa bàn có hơn 100 doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể; tổ chức 80 cuộc đối thoại với công nhân, người lao động tại nơi làm việc../.