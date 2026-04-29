Tháng Công nhân 2026: Thái Nguyên đẩy mạnh chăm lo người lao động, nâng cao an toàn, vệ sinh

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể. Ảnh: Trần Trang-TTXVN

Tháng Công nhân năm 2026 được triển khai với chủ đề “Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động mang chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”. Đây là dịp để các cấp, ngành, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn tập trung chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đồng thời thúc đẩy các phong trào thi đua lao động sản xuất an toàn, hiệu quả.

Trong dịp này, tỉnh Thái Nguyên triển khai nhiều chương trình thiết thực hướng về người lao động, trong đó, tập trung tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn”; tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho công nhân tại một số doanh nghiệp; ra mắt các mô hình sinh hoạt văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động… Bên cạnh đó, các cấp, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện nâng cao nhận thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát, cảnh báo nguy cơ rủi ro tại nơi làm việc. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được chú trọng, nhất là tại các lĩnh vực có nguy cơ cao, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, bảo đảm môi trường làm việc an toàn. Đặc biệt, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo tiếp tục được phát động sâu rộng trong các doanh nghiệp, khuyến khích công nhân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, các hoạt động đối thoại giữa người lao động với doanh nghiệp và chính quyền được tăng cường, góp phần giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng.

Bà Đỗ Thị Hiền, Chủ tịch Liên Đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Trần Trang-TTXVN

Phát biểu tại chương trình, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp, ngành, địa phương và tổ chức công đoàn bám sát chủ đề của Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người lao động. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, các cấp ủy, chính quyền và công đoàn cần tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các chương trình hành động, bảo đảm đi vào thực chất, hiệu quả; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác an toàn, vệ sinh lao động nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Các đơn vị chú trọng tăng cường đối thoại giữa người lao động với doanh nghiệp và các cơ quan quản lý; triển khai nhiều chương trình thiết thực hướng về công nhân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…

Ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: Trần Trang-TTXVN

Trong năm qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra 9 vụ tai nạn lao động làm 9 người tử vong. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp trên địa bàn chưa thực hiện đầy đủ quy định về tổ chức huấn luyện an toàn, khám sức khỏe định kỳ, kiểm định thiết bị… Những tồn tại này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp, ngành và doanh nghiệp để công tác an toàn vệ sinh lao động không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà phải trở thành hành động cụ thể trong từng ca làm việc, từng quy trình sản xuất.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 4 tập thể; UBND tỉnh trao Bằng khen cho 13 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2025. Nhân dịp này, 53 công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh được nhận quà của Đảng và Nhà nước; 3 gia đình được nhận hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn.

Với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở, Tháng Công nhân và Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2026 tại Thái Nguyên góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, từ đó tạo động lực để đội ngũ công nhân tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp./.