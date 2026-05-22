Tháng Công nhân 2026: Chăm lo cho người lao động ở khu nhà trọ

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long Võ Thị Thu Oanh thăm công nhân đang ở trọ. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long Võ Thị Thu Oanh cho biết, “Đến với khu nhà trọ công nhân” là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026 với chủ đề “Công nhân Vĩnh Long: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”. Thông qua chương trình, tổ chức công đoàn mong muốn đa dạng hóa các hình thức tiếp cận, tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời xây dựng các khu nhà trọ “An toàn, an ninh, vệ sinh, nghĩa tình”, giúp công nhân an tâm lao động, gắn bó với doanh nghiệp và địa phương.



Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long Võ Thị Thu Oanh trao quà cho công nhân đang ở trọ. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Theo bà Võ Thị Thu Oanh, khu nhà trọ không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn là "ngôi nhà thứ hai" của người lao động khi xa quê. Tổ chức công đoàn luôn đồng hành cùng công nhân trong công việc và đời sống thường ngày, góp phần tạo dựng môi trường sống văn minh, an toàn và ấm áp tình người.

Tại chương trình, đoàn viên, người lao động được tuyên truyền các nội dung liên quan đến an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, ma túy, tín dụng đen; qua đó nâng cao nhận thức pháp luật, xây dựng môi trường sinh sống an toàn, lành mạnh tại các khu nhà trọ công nhân. Chương trình còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi tập thể, tạo không khí vui tươi, gắn kết giữa đoàn viên, người lao động.

Dịp này, Ban Tổ chức trao 50 phần quà cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại khu nhà trọ nhằm động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với người lao động.

Nhận phần quà hỗ trợ từ chương trình, chị Dương Thị Thanh Thoảng, công nhân Công ty Yazaki chia sẻ, phần quà là nguồn động viên rất ý nghĩa đối với những công nhân xa quê. Sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với đời sống người lao động, từ nơi làm việc đến nơi ở, giúp người lao động yên tâm gắn bó với công việc./.