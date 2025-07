Tham vấn chính trị Việt Nam - Slovakia

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đã chào ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; tiến hành tham vấn chính trị Slovakia - Việt Nam với Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Việt Nam do ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, dẫn đầu. Tại cuộc tiếp, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Đoàn; bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm và Tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm rà soát, đánh giá tình hình hợp tác song phương, thống nhất các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp giữa Việt Nam và Slovakia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Slovakia. Tại Tham vấn chính trị, Thứ trưởng Ngô Lê Văn và Quốc vụ khanh Marek Estok đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, rà soát hợp tác song phương trong thời gian qua và trao đổi về phương hướng, biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Slovakia thời gian tới, cũng như thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Tại Tham vấn chính trị, Thứ trưởng Ngô Lê Văn và Quốc vụ khanh Marek Estok đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, rà soát hợp tác song phương trong thời gian qua và trao đổi về phương hướng, biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Slovakia thời gian tới, cũng như thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn và Quốc vụ khanh Marek Estok nhất trí tăng cường phối hợp hành động giữa Bộ Ngoại giao hai nước, trong đó có việc thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau; nhất trí tiếp tục tổ chức hiệu quả Tham vấn chính trị thường kỳ cấp Thứ trưởng, đồng thời xem xét mở rộng thêm cơ chế hợp tác giữa các đơn vị của hai Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn đón Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Slovakia Marek Estok. Ảnh: An Đăng - TTXVN Tại các cuộc làm việc, tiếp xúc, Đoàn đại biểu Slovakia bày tỏ sự ngưỡng mộ, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định Slovakia hết sức coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị với Việt Nam, luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Slovakia tại khu vực Đông Nam Á và mong muốn được đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Quốc vụ khanh Marek Estok đánh giá Việt Nam là đối tác kinh tế tiềm năng của Slovakia tại Đông Nam Á, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Slovakia quan tâm mở rộng đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam; khẳng định Slovakia sẽ thúc đẩy các nước Liên minh châu Âu (EU) còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA), ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định (IUU) đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam. Ông Marek Estok đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước tăng cường hợp tác, phát huy hơn nữa vai trò điều phối để các bộ, ngành, địa phương của hai nước tăng cường hợp tác song phương, nhất là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh - quốc phòng, giáo dục-đào tạo, công nghệ thông tin, văn hóa-du lịch, lao động...; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với Slovakia và EU.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc. Về Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, thượng tôn luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Nhân dịp này, Quốc vụ khanh Marek Estok đánh giá cao những đóng góp tích cực của Cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia vào kinh tế-xã hội sở tại. Thứ trưởng Ngô Lê Văn cảm ơn và đề nghị chính quyền các cấp của Slovakia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia sinh sống ổn định và hội nhập tốt vào sở tại, phát huy vai trò cầu nối hợp tác giữa hai nước./.