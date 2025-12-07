Thắm tình quân - dân nơi biên giới của lực lượng vũ trang Quân khu 7



Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 cho biết, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn, trong thời gian qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 triển khai nhiều đề án chủ trương, mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả vừa có tính chiến lược và ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc như Đề án xây dựng Điểm dân cư liền kề Chốt Dân quân biên giới, đồn, trạm, chốt Biên phòng.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng quà cho người dân xã Đức Huệ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Theo Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, đến nay, cùng với sự phối hợp của các địa phương, Quân khu 7 xây dựng 58 điểm với hơn 800 căn nhà. Riêng trong năm 2024-2025, Quân khu hỗ trợ xây dựng 150 căn nhà, góp phần cải thiện ổn định đời sống cán bộ, nhân dân; diện mạo các khu dân cư nơi biên giới khởi sắc, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thực hiện nghi lễ khánh thành nhà cho người dân tại Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới ở ấp Giồng Nổi, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Việc khánh thành, bàn giao 69 căn nhà tại khu vực biên giới nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa trong chương trình về nguồn kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu. Các căn nhà được xây dựng trên phần đất sẵn có của gia đình, thiết kế nhà cấp 4, tường gạch, mái tôn, la phông, tôn lạnh, nền lát gạch, diện tích xây dựng từ 80 - 100m2. Tổng kinh phí xây dựng gần 12 tỷ đồng, trong đó Quân khu 7 hỗ trợ 6,9 tỷ đồng, địa phương và gia đình đối ứng kinh phí còn lại.



Các nhà điểm dân cư biên giới đều nằm trên đường tuần tra biên giới, kết nối với các chốt Dân quân và các điểm dân cư biên giới, thuận tiện cho việc đi lại, trao đổi, mua bán hàng hóa; tạo điều kiện để nhân dân an cư lập nghiệp, gắn bó với biên cương, cùng lực lượng vũ trang địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới, tạo động lực để hình thành các cụm dân cư mới, phát triển sản xuất, ổn định đời sống, góp phần xây dựng nông thôn mới nơi biên giới.



Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 tặng quà cho người dân được nhận nhà mới trong dự án Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN



Tại lễ bàn giao, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng quà chúc mừng các hộ dân nhận nhà mỗi phần quà trị giá 7 triệu đồng/hộ gồm: Tivi, ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc. UBND tỉnh Tây Ninh tặng phần quà trị giá 1 triệu đồng và tiền mặt 2 triệu đồng/hộ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng phần quà 1 triệu đồng và tiền mặt 1 triệu đồng/hộ.



Sáng cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh dâng hương tại Bia truyền thống Quân khu 7 tại ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh; dự lễ khai mạc chương trình về nguồn và “Phiên chợ 0 đồng, nghĩa tình quân dân” tại xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh (nơi khởi sinh Quân khu 7).



Cũng trong ngày 6/12, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức các đoàn công tác thăm và tặng quà 8 chốt dân quân biên giới, 1 đồn Biên phòng; thăm và tặng quà cho giáo viên, học sinh trường mẫu giáo Tân Hiệp, xã biên giới Tân Hiệp của tỉnh Tây Ninh; thăm và tặng quà tri ân Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Đức Huệ và các xã biên giới Đông Thành, Mỹ Quý, Bình Thành của tỉnh Tây Ninh.



Chiều 6/12, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức khởi công 4 phòng học chuyên dùng, trao tặng kinh phí xây dựng sân bóng đá mini, tặng quà cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi tại Trường tiểu học Bình Hòa Nam, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh; Khánh thành, bàn giao nhà “Tình nghĩa Quân - Dân” cho người dân tại ấp Bình Phú, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh.



Trong chuỗi sự kiện của chương trình về nguồn kỷ niệm 80 năm truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7, ngày 4/12, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 400 người dân tại các xã Đức Huệ, xã Đông Thành, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh; tổ chức các chương trình giao lưu thể dục, thể thao và chiếu phim trong phòng và ngoài trời tại xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh./.