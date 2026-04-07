Thắm tình hữu nghị Việt-Lào tại xứ sở Bạch Dương

Bày tỏ những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Đại sứ Siphandon Oybuabuddi cùng phu nhân Ammala Vilavongsa và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền, Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định Việt Nam luôn vui mừng trước những thành quả xây dựng và phát triển của Lào, mong muốn đất nước Lào phát triển ổn định hòa bình, đạt nhiều thành tựu hơn nữa dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đại sứ Đặng Minh Khôi và phu nhân Lê Linh Lan (ngoài cùng bên phải) chúc mừng Đại sứ Siphandon Oybuabuddi cùng phu nhân Ammala Vilavongsa. Ảnh: Tâm Hằng, phóng viên TTXVN tại LB Nga

Đại sứ cũng thông báo Việt Nam đang tổ chức kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI, bầu và phê chuẩn các chức danh Lãnh đạo nhà nước, nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.Đại sứ Siphandon Oybuabuddi trân trọng cảm ơn Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam đã tới thăm chúc Tết, khẳng định mối quan hệ khăng khít và tình cảm đặc biệt giữa hai Đại sứ quán thông qua các hoạt động thăm hỏi, giao lưu thường xuyên lẫn nhau. Mới đây, Lào cũng đã tổ chức kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X, bầu ra các lãnh đạo chủ chốt của đất nước.

Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại LB Nga. Ảnh: Tâm Hằng, phóng viên TTXVN tại LB Nga

Hai bên tin tưởng rằng các sự kiện chính trị lớn của đất nước sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước, vun đắp cho mối quan hệ gắn kết chiến lược Việt-Lào.

Nhân dịp này, hai Đại sứ đã cùng trao đổi các hoạt động công tác tại địa bàn Nga, mong muốn giữa hai Đại sứ quán sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu để thắt chặt tình đoàn kết và gắn bó hữu nghị như mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, gắn bó, thủy chung, trong sáng giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào./.

