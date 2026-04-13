Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Đặng Ngọc Hậu cho biết, những năm qua, tỉnh Sơn La đã duy trì hiệu quả mối quan hệ hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào thông qua trao đổi đoàn, hợp tác phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, lĩnh vực hợp tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực luôn được tỉnh Sơn La xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đến nay, Sơn La đã tiếp nhận và đào tạo hàng nghìn lưu học sinh Lào. Nhiều lưu học sinh Lào đang học tập tại các cơ sở giáo dục ở tỉnh, góp phần tiếp tục làm sâu sắc hơn tình cảm gắn bó, keo sơn giữa chính quyền và nhân dân hai bên biên giới.

Ông Đặng Ngọc Hậu mong muốn, các lưu học sinh Lào tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện đạt kết quả cao để sau này đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước; tiếp tục vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng.

Đại diện lưu học sinh Lào đang học tập tại Sơn La phát biểu tại chương trình, em Tuy Xông Nhia Nênh (sinh viên liên thông Đại học Sư phạm Hóa K64, Trường Đại học Tây Bắc) chia sẻ, trong không khí hân hoan, ấm áp của Tết cổ truyền Bunpimay năm 2026, em vô cùng xúc động, vinh dự khi nhận được sự quan tâm, chăm lo chu đáo từ các cấp lãnh đạo cũng như các cơ quan, đơn vị và các nhà trường của tỉnh Sơn La. Với mỗi lưu học sinh, học tập xa nhà, xa quê hương luôn đi kèm với nỗi nhớ gia đình, đặc biệt trong những dịp lễ, Tết truyền thống. Nhưng tại mảnh đất Sơn La giàu truyền thống, nghĩa tình và hiếu khách, em và các bạn đã nhận được sự yêu thương, sẻ chia, để từ đó thêm tự tin, trưởng thành hơn mỗi ngày, coi Sơn La như quê hương thứ hai. Mỗi người đều hứa sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, quyết tâm mang kiến thức đã học góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển; trở thành những sứ giả hữu nghị, góp phần gìn giữ, phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.