Thăm The Peak- Phú Quốc: “Vườn Địa Đàng” giữa lòng Đảo Ngọc

Nằm trên độ cao hơn 700 mét so với mực nước biển, The Peak không chỉ là một điểm du lịch, mà là một hành trình khám phá những điều kỳ diệu, một kiệt tác nghệ thuật được tạo nên từ sự kết hợp hài hòa giữa bàn tay con người và vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên.

The Peak (Khu phố 1, thị trấn Dương Đông, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang), còn được mệnh danh là “Vườn Địa Đàng”, không chỉ là một điểm tham quan đơn thuần, mà là một trải nghiệm khác biệt, độc đáo, vượt xa những khu nghỉ dưỡng sang trọng hay những bãi biển thơ mộng quen thuộc của Phú Quốc.

Phú Quốc, hòn đảo ngọc xinh đẹp của tỉnh Kiên Giang, vốn được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan tuyệt mỹ và khí hậu ôn hòa, luôn giữ vững vị thế “hoa khôi” của du lịch Việt Nam. Sau những biến động, Phú Quốc đã nhanh chóng phục hồi và phát triển mạnh mẽ, nhờ vào những chính sách kích cầu du lịch và nguồn vốn đầu tư dồi dào. Hòn đảo đã trở thành điểm hội tụ của những thương hiệu dịch vụ du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế và các tập đoàn lớn trong nước, sánh ngang với những điểm đến nổi tiếng trong khu vực. Những con số thống kê ấn tượng đã khẳng định sức hút mãnh liệt của Đảo Ngọc trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Hành trình khám phá những điều kỳ diệu:

Trong những tháng cuối năm, khi nhiều nơi trải qua mùa đông khắc nghiệt, Phú Quốc lại khoác lên mình tấm áo ấm áp của biển xanh, cát trắng và nắng vàng. Du khách đến đây sẽ có cơ hội tận hưởng những trải nghiệm du lịch độc đáo. Giữa khung cảnh ấy, “Vườn Địa Đàng” - The Peak nổi lên như một viên ngọc quý, một điểm nhấn độc đáo và riêng biệt, với không gian đậm chất thiên nhiên. Tọa lạc trên ngọn đồi Điện Tiên thơ mộng, rộng khoảng 0,5ha, The Peak sở hữu một sức hút kỳ diệu, “thôi miên” bất cứ ai đặt chân đến.

Tượng Đôi - Khởi Đầu Cho Câu Chuyện Cổ Tích: Bước chân qua cổng Tượng Đôi đầy ấn tượng, du khách như lạc vào một câu chuyện cổ tích. Một biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu và sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, hình ảnh đôi uyên ương trao nhau nụ hôn nồng thắm được tạo tác tinh tế từ những gốc cây cổ thụ, như một lời chúc phúc cho những mối tình đẹp. Chiêm ngưỡng Tượng Đôi, du khách không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp nghệ thuật mà còn lắng nghe câu chuyện về tình yêu và sự tái sinh mà chủ nhân The Peak muốn gửi gắm.

Triền Hoa Rực Rỡ Sắc Màu - Dải Lụa Màu Giữa Đồi Xanh: Tiếp bước trên những bậc thềm đá tự nhiên, du khách sẽ đến với những triền hoa rực rỡ sắc màu. Những thảm hoa tím trải dài như dải lụa mềm mại, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và quyến rũ, níu chân du khách. Hãy tưởng tượng bạn đứng giữa biển hoa, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hít thở bầu không khí trong lành, mọi lo âu muộn phiền dường như tan biến. Đây chính là điểm dừng chân lý tưởng để du khách ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến hành trình khám phá The Peak.

Cổng Trời - Nơi Giao Hòa Đất Trời: Cổng Trời, với những khối đá tự nhiên sừng sững, hiên ngang giữa không gian bao la, là nơi giao hòa giữa đất trời. Đứng nơi đây, du khách sẽ cảm nhận được sự nhỏ bé của mình trước vũ trụ bao la, đồng thời tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Ánh mắt hướng về phía chân trời, du khách sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh toàn cảnh Phú Quốc tuyệt đẹp, với biển xanh bao la ôm trọn những ngọn đồi xanh mướt. Cổng Trời không chỉ là một điểm check-in lý tưởng mà còn là nơi để du khách tĩnh tâm và hòa mình vào thiên nhiên.

Cầu Tình Yêu - Chứng Nhân Cho Tình Yêu Vĩnh Cửu: Cầu Tình Yêu, với thiết kế uốn lượn mềm mại, vươn mình giữa không trung, là điểm hẹn lý tưởng cho những cặp tình nhân. Từ đây, du khách có thể thu trọn vào tầm mắt toàn cảnh Phú Quốc, đặc biệt là khung cảnh hoàng hôn rực rỡ trên biển khơi. Cầu Tình Yêu không chỉ là nơi lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào mà còn là chứng nhân cho những câu chuyện tình yêu vĩnh cửu. Những cặp đôi đến đây thường trao nhau những lời hẹn ước, ghi dấu tình yêu của mình bằng những chiếc khóa tình yêu.

Hồ Bơi Tự Nhiên - Viên Ngọc Bích Giữa Vườn Địa Đàng: Giữa không gian xanh mát của The Peak, hồ bơi tự nhiên hiện lên như một viên ngọc bích, mời gọi du khách đắm mình trong làn nước trong lành, xua tan đi những mệt mỏi của cuộc sống thường nhật. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng chim hót líu lo tạo nên một bản hòa tấu du dương, xoa dịu tâm hồn. Hồ bơi được thiết kế hài hòa với thiên nhiên, tạo cảm giác như đang bơi giữa một khu rừng nguyên sinh.

Lời chứng thực từ những du khách:

“Chúng tôi thật sự bất ngờ trước vẻ đẹp của The Peak. Đây là một điểm đến không thể bỏ qua khi đến Phú Quốc. Chúng tôi vô cùng khâm phục tài năng của những nghệ nhân đã tạo ra kiệt tác này,” anh Divokaz (35 tuổi, du khách đến từ Nga) chia sẻ.

Chị Hoài An (28 tuổi, TPHCM) cũng bày tỏ sự thích thú: “The Peak thật sự là một đỉnh cao nghệ thuật, sự hòa quyện tuyệt vời giữa thiên nhiên và con người. Chúng tôi đã có những bức ảnh ‘sống ảo’ vô cùng đẹp tại đây. Chắc chắn chúng tôi sẽ quay lại The Peak nhiều lần nữa.”

Trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp:

Khi màn đêm buông xuống, The Peak khoác lên mình một vẻ đẹp huyền ảo, lung linh. Hệ thống Rocsky và Bungalow với tầm nhìn hướng biển, hướng thung lũng và hướng thành phố sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời. Được thiết kế từ tre và lá, những Rocsky và Bungalow mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên, đưa bạn trở về với những ký ức bình yên của làng quê. Du khách có thể tận hưởng không gian riêng tư, thư giãn và ngắm nhìn khung cảnh Phú Quốc về đêm từ những căn bungalow xinh xắn.

Hơn cả một điểm đến:

The Peak không chỉ là một điểm du lịch, mà còn là một thông điệp về tình yêu thiên nhiên và sự sáng tạo của con người. Chủ nhân của The Peak mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ và góp phần vào sự phát triển du lịch bền vững của Phú Quốc. Đặc biệt, The Peak miễn phí vé vào cổng cho người dân Phú Quốc, để mọi người có thể đến và trải nghiệm những giá trị văn hóa, du lịch mang đậm tính nhân văn./.