Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại Lai Châu

Trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Hội nghị phường Đoàn Kết, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đoàn Minh Huấn gửi lời thăm hỏi động viên đến các gia đình, đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm "Không để ai bị bỏ lại phía sau", với tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách". Những phần quà của Đoàn công tác trao tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu là tấm lòng, sự sẻ chia, động viên, góp phần mang đến niềm vui để mỗi gia đình có những ngày lễ thêm ấm áp.



Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng quà các gia đình chính sách tại phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

Đồng chí Đoàn Minh Huấn mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Nhân dân và người lao động trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; chủ động học tập, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống. Các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên, sử dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để từng bước nâng cao thu nhập và đời sống; đồng thời tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường.Đồng chí Đoàn Minh Huấn yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương của Lai Châu cần làm tốt việc chăm lo cho người có công, không chỉ xem đó là nghĩa vụ, bổn phận mà còn là tình cảm từ trái tim. Cần tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình chính sách, người có công; đặc biệt quan tâm chăm lo cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng, người có công cao tuổi. Sự quan tâm cần được thể hiện bằng những việc làm rất cụ thể, thiết thực và thường xuyên, không chỉ trong các dịp lễ, kỷ niệm; phấn đấu để mọi gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư…Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lai Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sùng A Hồ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho Lai Châu. Những phần quà không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất, đó còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn, thể hiện sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với những hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng; giúp các hộ gia đình có thêm động lực vươn lên.Tỉnh Lai Châu cam kết tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương của Trung ương về việc bảo đảm chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân nói chung, gia đình chính sách, người có công, yếu thế... nói riêng.Dịp này, Đoàn công tác đã trao 50 suất quà của Trung ương cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao quà trị giá 500 triệu đồng cho tỉnh Lai Châu để thực hiện công tác an sinh xã hội. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc 2 phường Đoàn Kết, Tân Phong.Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà bà Hù Thị Sắng (Tổ dân phố Bản Màng) - Mẹ Liệt sĩ Nùng Văn Dính và ông Hoàng Văn Giáp (Tổ dân phố Quyết Tiến 1) - Người nhiễm chất độc hóa học hiện đang sinh sống ở phường Đoàn Kết; lão thành cách mạng Nguyễn Văn Vê (Tổ dân phố 27), bệnh binh Nguyễn Xuân Mai (Tổ dân phố 2) phường Tân Phong.Tại các gia đình đến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đoàn Minh Huấn ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc những đóng góp, hy sinh của các gia đình có công với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, làm tấm gương để thế hệ trẻ học tập, noi theo./.