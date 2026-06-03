Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Philippines thăm chính thức Việt Nam

Sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, chuyến thăm của Đại tướng Romeo Brawner Junior diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước vừa ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, thể hiện sự tích cực, chủ động của Quân đội hai nước trong triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác quân sự, quốc phòng; thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines (12/7/1976 - 12/7/2026).

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Romeo Brawner Junior Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Philippines duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam Ảnh: An Đăng - TTXVN

Bày tỏ vui mừng chứng kiến kết quả hợp tác tốt đẹp, ngày càng sâu rộng giữa hai nước thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao; quốc phòng, an ninh; kinh tế - thương mại; giao lưu nhân dân; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng Philippines vừa tổ chức thành công nhiều hội nghị quan trọng trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026. Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của Philippines trong việc phát huy vai trò trung tâm và sự đoàn kết của ASEAN; làm tốt vai trò đồng chủ trì Nhóm chuyên gia ADMM+ về an ninh hàng hải chu kỳ 2024 - 2027; ủng hộ và tin tưởng rằng Philippines sẽ hoàn thành cương vị đầy trọng trách của mình.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao kết quả hợp tác quân sự, quốc phòng giữa hai nước thời gian qua, nổi bật là: trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp được coi trọng; các cơ chế hợp tác thường niên được duy trì hiệu quả; hợp tác giữa các quân, binh chủng được thúc đẩy; hợp tác đào tạo, trao đổi giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược, công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, cứu hộ - cứu nạn khác đạt nhiều kết quả thực chất. Đồng thời, hai bên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức...

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy, toàn diện, thực chất; tham mưu triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước vừa được ký kết.

Các nội dung cần tập trung gồm: Trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, nhất là Đối thoại Chính sách quốc phòng, Tham vấn quân, binh chủng; hợp tác, giao lưu giữa các quân, binh chủng; giao lưu sĩ quan trẻ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn; kịp thời phối hợp xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh trên biển; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; công nghiệp quốc phòng; hậu cần; quân y; cứu hộ - cứu nạn; hợp tác an ninh mạng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược; tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau nhằm duy trì lập trường chung của ASEAN về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng mời Bộ Quốc phòng Philippines tiếp tục cử sĩ quan sang Việt Nam tham gia các khóa đào tạo tiếng Việt và khóa Quan chức Quốc phòng quốc tế; hoan nghênh các đoàn học viện, nhà trường sang tham quan nghiên cứu tại mỗi nước; đồng thời mong muốn Lực lượng vũ trang Philippines hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hội đàm với Đại tướng Romeo Brawner Junior Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Philippines. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Tại hội đàm, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; kiên trì thực hiện chính sách quốc phòng “bốn không”.

Về vấn đề Biển Đông, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, quan điểm của Việt Nam là giải quyết mọi vấn đề bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng mời Đại tướng Romeo Brawner Junior cùng đoàn đại biểu cấp cao Lực lượng vũ trang Philippines sang Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026 tại Hà Nội, hoan nghênh các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Philippines tham gia trưng bày sản phẩm tại triển lãm, góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Đại tướng Romeo Brawner Junior bày tỏ vui mừng khi thăm chính thức Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam là sự tiếp nối kết quả tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như các hội nghị quân sự - quốc phòng ASEAN trong năm 2026 do Philippines chủ trì tổ chức.

Đại tướng Romeo Brawner Junior khẳng định sự coi trọng và đánh giá cao hợp tác quốc phòng với Việt Nam; nhấn mạnh sẽ nỗ lực phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh, thịnh vượng trong khu vực./.