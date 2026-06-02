Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đón Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, chuyến thăm của Đại tướng Uchikura Hiroaki diễn ra đúng một tháng sau chuyến thăm Việt Nam thành công tốt đẹp của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae (từ ngày 1 - 3/5/2026), là dấu mốc quan trọng, tạo động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước. Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tin tưởng, với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản sẽ tiếp tục được tăng cường, đạt nhiều kết quả thiết thực, hiệu quả, là trụ cột trong quan hệ hai nước.

Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua được quan tâm, thúc đẩy, không ngừng mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, nổi bật là: trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; duy trì các cơ chế đối thoại, tham vấn; hợp tác huấn luyện, đào tạo; hợp tác giữa các quân, binh chủng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; cứu hộ, cứu nạn; công nghiệp quốc phòng; hợp tác an ninh biển; khắc phục hậu quả chiến tranh; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc phòng đa phương, nhất là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+)...

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản hội đàm. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Tại hội đàm, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; kiên định chính sách quốc phòng "bốn không" (không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế); chủ trương giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; mong muốn sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.



Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản tích cực hỗ trợ Việt Nam trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh thông qua việc tài trợ trang thiết bị phân tích dioxin và môi trường và đang tích cực triển khai Dự án viện trợ không hoàn lại các trang thiết bị rà phá bom mìn cho Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị trong thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực: trao đổi đoàn, các cơ chế hợp tác thường niên; thúc đẩy các hoạt động đào tạo, tập huấn, hội thảo về phòng thủ mạng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; công nghiệp quốc phòng; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế...

Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Nhật Bản hằng năm dành các suất học bổng chuyên ngành quân sự cho cán bộ Bộ Quốc phòng Việt Nam; đồng thời mong muốn Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiếp tục dành các suất học bổng đã có và mở rộng loại hình đào tạo, tăng chỉ tiêu đào tạo đại học, sau đại học về khoa học kỹ thuật, công nghệ cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên Bộ Quốc phòng, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sang Việt Nam dự khóa Quan chức Quốc phòng quốc tế và các khóa học tiếng Việt tại các học viện, nhà trường.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản trước khi hội đàm. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Cho rằng hợp tác cứu hộ, cứu nạn giữa hai bên đã có bước phát triển mới khi hai Bộ Quốc phòng ký Bản ghi nhớ hợp tác tháng 12/2025, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, đây là nội dung hợp tác mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, khi Nhật Bản và Việt Nam đều là những quốc gia hứng chịu nhiều thiên tai; bày tỏ mong muốn hai bên sớm triển khai Bản ghi nhớ bằng các nội dung hợp tác cụ thể.

Cho biết dự kiến tháng 12/2026 Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng mời Đại tướng Uchikura Hiroaki, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng Phòng vệ cùng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nhật Bản tiếp tục ủng hộ, tham dự triển lãm.

Cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, Đại tướng Uchikura Hiroaki bày tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dẫn đường để dân tộc Việt Nam đi đến hòa bình, độc lập ngày nay.

Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tham quan triển lãm ảnh về hợp tác Quốc phòng hai nước. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Bày tỏ niềm vinh dự được tiếp nối các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao của lãnh đạo Nhà nước, Bộ Quốc phòng Nhật Bản với lãnh đạo Nhà nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam trong thời gian qua, Đại tướng Uchikura Hiroaki tin tưởng chuyến thăm chính thức lần này là cơ hội góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các nội dung: Trao đổi đoàn; hợp tác đào tạo; hợp tác giữa các quân, binh chủng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương./.