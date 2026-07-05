Thăm khám miễn phí, trao quà thiết thực cho đồng bào vùng biên

Các y, bác sĩ khám bệnh cho người dân. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Đông đảo nhân dân địa phương biên giới Bù Gia Mập đã đến thăm khám, trong đó, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn được đặc biệt ưu tiên. Tại đây, người dân đã được các bác sĩ khám nội khoa, khám chuyên khoa và cấp phát thuốc miễn phí, thăm hỏi, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh, giúp bà con nâng cao ý thức tự bảo vệ, giữ gìn sức khỏe cho bản thân cùng gia đình.



Ông Điểu Tớ (dân tộc S’tiêng) xúc động chia sẻ: Bà con trong xã vùng biên còn nhiều khó khăn, đường xa nên ít có điều kiện đi bệnh viện lớn để kiểm tra sức khỏe. Hôm nay, được các y, bác sĩ từ Thành phố Hồ Chí Minh về tận nơi thăm khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, ông và bà con rất vui. Còn bà Ninh Thị Lưu (dân tộc Cao Lan) bày tỏ: Nghe tin có đoàn bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy về khám, bà mấy nhà hàng xóm đã cùng nhau đi khám từ sớm. Các bác sĩ rất tận tình, khám bệnh kỹ lưỡng, hướng dẫn bà con rất chu đáo về cách ăn uống, giữ gìn sức khỏe, nhất là người già. Có thuốc, lại được giải tỏa nỗi lo bệnh tật nên bà con cảm thấy ấm lòng.



Ông Trần Quang Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Bù Gia Mập cho biết: Hưởng ứng chiến dịch 180 ngày đêm về chăm sóc sức khỏe nhân dân, xã phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy cùng các đơn vị quân dân y tổ chức khám và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đây là chương trình hết sức ý nghĩa, hướng tới các đối tượng là người cao tuổi, người khuyết tật, dân tộc thiểu số và những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, họ vốn không có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế. Xã Bù Gia Mập có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 75%. Thời gian qua, công tác chăm sóc và nâng cao đời sống y tế cho nhân dân luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp chính quyền. Để chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2026-207 đang đến gần, địa phương cũng chú trọng triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe học đường, khám sàng lọc cho các em học sinh và tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục.



Nhân dịp này, người dân vùng biên giới xã Bù Gia Mập còn được lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương./.