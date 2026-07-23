Thăm doanh nghiệp, tặng quà đoàn viên nhân kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang dẫn đầu đã đến thăm Công ty TNHH Công nghiệp TOWA - Chi nhánh Southern Star và Công ty TNHH BOHSING tại Khu công nghiệp Hòa Phú. Đoàn do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kim Ngọc Thái dẫn đầu đến thăm Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam tại Khu công nghiệp Bình Minh và Công ty TNHH MTV Khang Thịnh (phường Cái Vồn).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang tặng quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH BOHSING (Khu công nghiệp Hòa Phú). Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN.

Tại các doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong 6 tháng đầu năm 2026; ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong duy trì tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và bảo đảm thu nhập cho người lao động. Lãnh đạo tỉnh cũng đánh giá cao sự phối hợp giữa doanh nghiệp và tổ chức công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Phúc Linh, thời gian tới, tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Trọng tâm là tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội; nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang (áo trắng) tặng quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Công nghiệp TOWA - Chi nhánh Southern Star (Khu công nghiệp Hòa Phú). Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục triển khai các chương trình chăm lo như "Ấm tình Công đoàn", "Bữa cơm Công đoàn", "Tết sum vầy - Xuân yêu thương", "Mái ấm Công đoàn"; mở rộng các chương trình phúc lợi đoàn viên thông qua hợp tác với doanh nghiệp. Đồng thời, công đoàn sẽ tiếp tục đề xuất các chính sách về nhà ở xã hội, nhà trẻ, thiết chế văn hóa cho công nhân và hỗ trợ vốn vay đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhằm góp phần nâng cao đời sống, hạn chế tình trạng tín dụng đen trong công nhân lao động./.