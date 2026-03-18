Thăm, chúc Tết Ramưwan đồng bào Chăm năm 2026

Các đoàn đã đến thăm và chúc tết các vị sư cả, chức sắc đang thực hiện tháng chay niệm tại các chùa; ban điều hành các thôn; người có uy tín tiêu biểu và đồng bào Chăm tại các xã: Bắc Bình, Hồng Thái, Liên Hương, Hàm Thuận Bắc và Tánh Linh. Tại đây, đại diện lãnh đạo tỉnh ân cần gửi đến các vị chức sắc và toàn thể đồng bào Chăm lời chúc sức khỏe, bình an và chúc mừng Tết Ramưwan.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và chúc tết ban điều hành các thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ và nhân dân các địa phương, cộng đồng đồng bào Chăm trên địa bàn tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội; giữ gìn vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc tại địa phương, nhất là thành công của Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vừa qua.



Đồng thời, lãnh đạo tỉnh mong muốn thời gian tới, các vị chức sắc, sư cả, người có uy tín tiêu biểu tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò và ảnh hưởng tích cực của mình, động viên nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát triển sản xuất; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.



Các chức sắc, sư cả bày tỏ niềm vui và cảm ơn lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đồng bào đón Tết cổ truyền ấm cúng và an toàn.



Ramưwan là Tết cổ truyền, mang đậm sắc thái riêng của đồng bào Chăm tại tỉnh Lâm Đồng. Đây là dịp để đồng bào báo công, tưởng nhớ đến tổ tiên, ông bà, các đấng sinh thành và cầu nguyện cho làng xóm được bình yên, nhà nhà sung túc, mùa màng tươi tốt.



Tết Ramưwan thường diễn ra nhiều hoạt động với nhiều nghi thức như: Lễ tảo mộ tại các nghĩa trang, cúng tại gia, mời ông bà tổ tiên về vui tết với con cháu; tháng chay niệm của các sư cả, chức sắc tại chùa... Tết Ramưwan là sản phẩm văn hóa và tinh thần được hun đúc từ truyền thống tín ngưỡng cổ xưa của cư dân người Chăm, góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa các dân tộc anh em trong tỉnh cũng như cả nước.



Lâm Đồng hiện có gần 42.000 người Chăm, sinh sống tập trung tại các xã Bắc Bình, Tuy Phong, Liên Hương, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc…Những năm qua, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, địa phương, vùng đồng bào Chăm đang dần thay da đổi thịt; hạ tầng giao thông kết nối. Những làng Chăm chuyển mình với điện, đường, trường, trạm khang trang, người dân áp dụng kỹ thuật mới trong sản xuất, giảm nghèo bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa./.