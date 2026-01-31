Thái Nguyên: Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Đỗ Thị Hiền, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cho biết, với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung huy động nguồn lực lớn nhất từ trước đến nay để chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp chăm lo trực tiếp cho 100% đoàn viên, người lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã bố trí nguồn lực gần 12 tỷ đồng, cùng hơn 5 tỷ đồng của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hỗ trợ để chăm lo trực tiếp cho trên 27.400 nghìn đoàn viên thông qua các hoạt động thiết thực như tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, động viên tại các doanh nghiệp, khu nhà trọ công nhân; tổ chức các chuyến xe đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết an toàn, nghĩa tình; đồng thời phối hợp tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, “Chợ Tết Công đoàn năm 2026” tại nhiều địa điểm, tạo điều kiện để hàng nghìn đoàn viên, người lao động được mua sắm hàng hóa thiết yếu với giá ưu đãi thông qua voucher (phiếu giảm giá) hỗ trợ.

Đông đảo đoàn viên, người lao động mua sắm hàng tại Chợ Tết công đoàn. Ảnh: Trần Trang-TTXVN

Trong năm 2025, mặc dù bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, các cấp công đoàn trong tỉnh đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chăm lo cho đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí trên 101 tỷ đồng.

Riêng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn tỉnh đã chăm lo cho trên 23,5 nghìn đoàn viên, người lao động, với tổng số tiền trên 65 tỷ đồng; trao tặng hơn 15 nghìn phiếu mua hàng giảm giá và tổ chức 181 chuyến xe đưa khoảng 8.000 công nhân lao động về quê đón Tết an toàn, đầm ấm.