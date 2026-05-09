Thái Nguyên mở rộng mạng lưới an sinh xã hội trên toàn địa bàn

Lực lượng Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên nêu cao tinh thần “ra quân là phải có kết quả”. Nguồn: TTXVN



Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động đồng loạt như tuyên truyền, tư vấn, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động được triển khai theo hướng thiết thực, bám sát cơ sở với nhiều hình thức đa dạng như: truyền thông lưu động, tư vấn trực tiếp tại gia đình, tuyên truyền qua mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở, tổ chức hội nghị nhóm nhỏ tại xóm, tổ dân phố… Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của chính sách an sinh xã hội, đồng thời thúc đẩy phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong khu vực.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh hiện có trên 283 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và 73 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tuy nhiên, với quy mô dân số khoảng 1,7 triệu người, ước tính lực lượng lao động bằng khoảng 51% dân số thì Thái Nguyên còn hơn 800 nghìn người trong độ tuổi lao động, như vậy dư địa tiềm năng để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội trong thời gian tới còn khá lớn.

Bà Nông Thị Thùy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại chương trình. Nguồn: TTXVN

Bà Nông Thị Thùy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết, đợt ra quân lần này không chỉ mang ý nghĩa phát động mà còn là dịp để toàn ngành tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Các lực lượng tham gia được yêu cầu xác định rõ tinh thần “ra quân là phải có kết quả”, tránh hình thức, tập trung tiếp cận đúng nhóm đối tượng tiềm năng, tư vấn ngắn gọn, dễ hiểu, nhấn mạnh quyền lợi thiết thực khi tham gia chính sách.

Trong khuôn khổ của Tháng vận động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu, chính quyền cơ sở và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền tại khu dân cư, chợ truyền thống, cụm công nghiệp, địa bàn nông thôn; tổ chức các hội nghị khách hàng, đối thoại trực tiếp với người dân; tăng cường ứng dụng nền tảng số trong truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thái Nguyên ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026. Nguồn: TTXVN

Bên cạnh công tác phát triển người tham gia, các hoạt động trong Tháng vận động cũng hướng tới xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ bảo hiểm xã hội chuyên nghiệp, tận tâm, gần dân, góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội./.