Thái Nguyên khởi công đồng loạt 10 dự án chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam

Khởi công dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị số I Cải Đan. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Hoạt động này khởi đầu cho việc triển khai đồng loạt 10 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng. Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực như: hạ tầng khu, cụm công nghiệp; nhà ở xã hội; khu dân cư; phát triển dược liệu… được phân bố tại nhiều địa bàn trọng điểm, thể hiện rõ định hướng phát triển đồng bộ giữa công nghiệp, đô thị và an sinh xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Nổi bật là dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Bình (giai đoạn II) với quy mô hơn 80 ha; các dự án cụm công nghiệp Hà Châu 1 và Hà Châu 2 tại xã Điềm Thụy; cùng hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại phường Sông Công, Phan Đình Phùng và Phổ Yên.

Ngoài ra, dự án Nhà máy chế biến và sản xuất dược liệu DONAVI tại xã Thượng Minh được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Các dự án khi hoàn thành sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo thêm quỹ đất sạch và hạ tầng kỹ thuật để thu hút đầu tư, đồng thời bổ sung quỹ nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội; hình thành các khu dân cư, khu đô thị đồng bộ, hiện đại, qua đó nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, phát biểu tại buổi lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị số I Cải Đan. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Phát biểu tại điểm khởi công dự án Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị số 1 phường Cải Đan - Khu A thuộc phường Sông Công, ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: “Việc đồng loạt khởi công các dự án hôm nay không chỉ là bước khởi đầu của từng công trình cụ thể, mà còn là minh chứng sinh động cho quyết tâm của tỉnh trong việc tạo các động lực dẫn dắt phát triển. Có thể khẳng định rằng, nếu muốn đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo, Thái Nguyên phải tiếp tục tạo lập được nhiều hơn nữa những dự án như hôm nay - những dự án có tầm vóc, có dư địa phát triển, có khả năng tạo ra chuỗi giá trị mới, có tác động lan tỏa lớn và có tính kết nối cao giữa công nghiệp, đô thị, hạ tầng và đời sống xã hội”.



Để các dự án triển khai hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị, các chủ đầu tư tập trung huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường; tránh tình trạng triển khai chậm, kéo dài gây lãng phí nguồn lực. Đồng thời, các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án sớm đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương nơi có dự án cần chủ động tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, coi thành công của dự án là động lực phát triển của địa phương. Người dân được kêu gọi đồng hành, ủng hộ, tạo điều kiện để các dự án triển khai thuận lợi, hiệu quả.

Sự kiện khởi công đồng loạt 10 dự án đã khẳng định vị thế của tỉnh Thái Nguyên là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của khu vực trung du và miền núi phía Bắc; đồng thời thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, quyết tâm cao trong việc hiện thực hóa quy hoạch, tạo lập các động lực phát triển mới, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, văn minh và hiện đại trong thời gian tới./.