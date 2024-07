Thái Lan công bố kết quả giám định pháp y vụ người Việt tử vong ở Bangkok

Cảnh sát được triển khai bên ngoài khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok, Thái Lan, nơi phát hiện thi thể người Việt, ngày 16/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Báo cáo cho biết tổng cộng 6 thi thể đã được tiếp nhận, gồm 3 nữ và 3 nam; cả 6 thi thể đều đã được xác định danh tính và quốc tịch, trong đó có 4 người quốc tịch Việt Nam và 2 người quốc tịch Mỹ. Báo cáo xác nhận cả 6 người đã tử vong khoảng 12 đến 24 giờ trước khi được phát hiện. Để đi đến kết luận về nguyên nhân tử vong, các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm mẫu máu, nước tiểu và thủy tinh thể cũng như chụp CT cắt lớp để tìm dấu hiệu bị hành hung.

Tiến sĩ Kornkiat Vongpaisarnsin, Bác sĩ pháp y thuộc Khoa Y học của Trường đại học Chulalongkorn cho biết: “Khám nghiệm tử thi 6 nạn nhân có dấu hiệu thiếu không khí, môi tím sẫm, sắc mặt đặc biệt, móng tay tím sậm. Tại lớp sàng lọc, phát hiện xyanua. Tuy nhiên, vẫn cần phải đợi kết quả xét nghiệm máu để xác nhận nồng độ hoặc lượng xyanua, cũng như phát hiện các chất độc khác. Kết quả chính xác sẽ có trong vòng 1-2 ngày tới”.

Theo các chuyên gia y tế, những người ăn hoặc uống phải xyanua sẽ tử vong nhanh chóng do ngạt thở, co giật do thiếu oxy lên não, gây ra tình trạng thiếu oxy cấp tính. Bằng chứng thực nghiệm hiện nay cho thấy xyanua là nguyên nhân gây tử vong.

Trong cuộc họp báo trước đó cùng ngày, cảnh sát Thái Lan cũng cho biết đã tìm thấy xyanua trong toàn bộ các tách cà phê tại hiện trường, đồng thời nhấn mạnh khả năng 1 trong 6 người tử vong là thủ phạm.

Thiếu tướng Noppasin Poolsawat, Phó Chỉ huy Cảnh sát Thủ đô Bangkok thông báo rằng qua kiểm tra hình ảnh camera giám sát, xác nhận chỉ có 6 người nói trên ra vào hiện trường tại phòng số 502 của khách sạn Grand Hyatt Erawan.

Theo cảnh sát, 6 người này đi du lịch Thái Lan trong thời gian từ ngày 4-12/7. Trong số này có một cặp vợ chồng đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không nhận phòng khách sạn cùng một thời điểm.

Lần cuối cùng các nạn nhân được nhìn thấy còn sống là khi nhân viên khách sạn phục vụ đồ ăn tới phòng 502 vào lúc 13h57 ngày 15/7. Qua thẩm vấn, các nhân viên này khai báo khi vào trong phòng chỉ gặp một phụ nữ quốc tịch Mỹ là người nhận thức ăn và đồ uống. Một nhân viên khách sạn muốn giúp người phụ nữ này pha trà hoặc cà phê, nhưng người này từ chối và cho biết sẽ tự pha. Khi các nhân viên khách sạn rời khỏi phòng chỉ còn lại một mình người phụ nữ này ở trong phòng.

Hình ảnh camera ghi lại trong khoảng thời gian từ 14h03 đến 14h17 cho thấy có thêm 5 người kéo vali vào phòng. Sau đó, không có ai ra khỏi phòng nữa. Như vậy, tất cả 6 nạn nhân đều có mặt trong phòng 502 vào lúc 14h17 và sau đó không ai đi ra ngoài.

Theo ông Noppasin, vụ án này là vấn đề cá nhân của 6 cá nhân, không liên quan đến băng nhóm tội phạm ở Thái Lan.

Xuất phát từ những chứng cứ tại hiện trường, cùng với thông tin thu được về việc bà Sherine Chong, quốc tịch Mỹ, có khoản nợ cặp vợ chồng người Việt Nam, cảnh sát nghi ngờ đây chính là người đã đầu độc những người còn lại và tự sát.

Cảnh sát cũng cho biết người thứ 7, được cho là đã đặt phòng với các nạn nhân, là chị em gái của một trong những nạn nhân đã tới Thái Lan vào ngày 4/7. Tuy nhiên, người này đã xuất cảnh và trở lại Việt Nam vào ngày 10/7 và không liên quan đến vụ việc trên./.