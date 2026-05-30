Thai Festival 2026 - Cuộc sống sáng tạo, nhịp đập sáng tạo

Trong suốt nửa thế kỷ qua, Việt Nam và Thái Lan đã không ngừng củng cố tình hữu nghị và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, thương mại, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân. Vì vậy, Thai Festival 2026 không chỉ là dịp giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa Thái Lan mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa hai quốc gia.

Phát biểu tại lễ hội, bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Lễ hội Thái Lan 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tôn vinh tình hữu nghị bền chặt giữa Thái Lan và Việt Nam, mà còn là cơ hội để giới thiệu những nét đặc sắc của sản phẩm, ẩm thực, thời trang, điện ảnh và âm nhạc Thái Lan tới người dân đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Thái Festival 2026 là dịp để người dân Thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu sau hơn về văn hóa, con người và ẩm thực Thái Lan.

Đối với nhiều bạn trẻ yêu mến văn hóa Thái Lan, lễ hội là cơ hội quý giá để tìm hiểu sâu hơn về đất nước và con người xứ Chùa Vàng. Bạn Ngọc Hân, 20 tuổi, sinh viên ngành Thái Lan học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Đây là dịp để những người như tôi có thêm cơ hội tìm hiểu về văn hóa và ẩm thực Thái Lan phục vụ cho chuyên ngành đang theo học. Đồng thời, tôi cũng có thể gặp gỡ, giao lưu với người Thái đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh để học hỏi và chia sẻ những hiểu biết về văn hóa của hai nước”.

Hoa Phuang Malai – vòng hoa kết từ các loài hoa truyền thống như hoa nhài và hoa hồng, thường được sử dụng trong các nghi lễ và dịp đặc biệt của người Thái Lan.

Với tinh thần kết nối, sẻ chia và tôn vinh các giá trị văn hóa, Thai Festival 2026 không chỉ mang đến cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh những trải nghiệm đặc sắc về đất nước Thái Lan, mà còn góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan. Trong dấu mốc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, lễ hội trở thành nhịp cầu văn hóa ý nghĩa, mở ra những cơ hội hợp tác và giao lưu sâu rộng hơn giữa nhân dân hai nước trong tương lai./.